На громкие звуки пожаловались местные жители в соцсетях. Также в сети обнародовали соответствующее видео.

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В Воронеже случился "хлопок"

Ночью 2 января в Воронеже прогремел мощный взрыв. Над городом появилось зарево.

"Хлопок" слышали во всех уголках города. В частности, говорится о районах:

БСМП,

Перхоровича,

Железнодорожный,

центр города,

Северный,

Новая Усмань и так далее.

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Десятки местных жителей начали жаловаться в соцсетях. По их словам, звук не был похож на петарды или салюты.

По предварительной информации, взрыв прогремел со стороны военного аэродрома "Балтимор". Там находится боевая авиация оккупантов. Россияне используют этот аэродром для нанесения ударов по территории Украины.

Что известно об аэродроме "Балтимор" Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк (военная часть 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО западного военного округа. Он стал первым линейным полком ВВС России, перевооруженным на фронтовые бомбардировщики Су-34, получив 24 самолета этого типа в 2011 – 2013 годах. Также туда планировали передать самолеты 5 поколения Су-57 и образовать новую эскадрилью. Однако от замысла отказались, "учитывая ряд причин".

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