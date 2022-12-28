Эти удары были опережающими: тот, кто их нанес, опередил российское командование, планировавшее очередной массированный удар по Украине. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал.
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Символическое название аэродрома
По его словам, сейчас там ситуация очень сложная – аэродром не работает. Оттуда выведено около 10 самолетов, из них 3 – Ту-160, а также вероятно 5 – 8 самолетов Ту-95. Они направлены в сторону Урала – на аэродром "Украинка".
Так совпало, что даже название у этого аэродрома символическое,
– подчеркнул он.
Военный эксперт заметил, что на аэродроме в Энгельсе проводятся восстановительные работы.
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5 самолетов были повреждены
"Информация вокруг взрыва очень разная. Официально россияне сообщали, что 3 человека погибли, 4 госпитализированы. Также поврежден пункт управления аэродромом", – сообщил он.
Жданов отметил, что из неофициальных российских источников известно: 8 человек погибли, примерно 17 ранены. Это вся дежурная смена управления полетами и "технари", находившиеся возле самолетов.
Он рассказал, что до 5 самолетов, вероятно, были повреждены в результате удара по аэродрому. Они стояли с подвешенными ракетами, поэтому взрыв был на такой большой площади и такой масштабный.
Осталось ждать недолго – скоро появятся спутниковые кадры этого аэродрома во время взрыва, и мы увидим, какие повреждения нанесли те беспилотники, или что там прилетело, неизвестно,
– подчеркнул эксперт.
Он отметил, что Украина официально никоим образом не причастна к этим ударам и никаких заявлений не делала.
Взрыв на аэродроме "Энгельс" 26 декабря: какие последствия
- Недавний взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области заставил россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по украинским энергетическим объектам.
- Летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что после взрыва в Энгельсе аэродром на время прекратит свое функционирование. Ведь вероятно полностью выведена из строя вся смена управления, находившаяся в тот момент на этой точке.
- После взрывов на российском аэродроме "Энгельс" над Украиной не зафиксировали никакой активности тактической авиации врага. Это произошло впервые за несколько месяцев.