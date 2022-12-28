Об этом сообщила мониторинговая группа monitor, занимающаяся отслеживанием вражеской авиации. Также сегодня не активна была и стратегическая авиация россиян.

Обратите внимание Враг уже начал прятать свои самолеты, – Данилов о "хлопке" на российских аэродромах

Вражескую авиацию не зафиксировали

В течение суток 27 декабря наблюдатели не зафиксировали активность российской авиации над Украиной, также оккупанты не поднимали в воздух и стратегическую авиацию на своей территории.

Итоги за прошедшие сутки 27.12 по состоянию на 23:59: активности стратегической авиации РФ не выявлено; активности тактической авиации над территорией Украины также не наблюдалось (впервые за многие месяцы войны),

– сообщили наблюдатели.

За сутки была зафиксирована активность российской тактической авиации над территорией Беларуси, из-за чего по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Как на это повлиял "хлопок" в Энгельсе

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат накануне заявлял, что после взрывов на аэродроме Энгельс ночью 26 декабря, россияне рассредоточили свою авиацию на разных аэродромах. На Энгельсе осталось несколько самолетов, но большинство передислоцировали на другие базы.

Игнат предполагает, что возможно, оккупанты не могли прийти в себя от того "хлопка". В Воздушных силах не могут точно сказать, как "хлопок" повлиял на оккупантов. Игнат отметил, что, возможно, россияне сделают какие-то коррективы. В то же время Игнат подчеркнул, что угроза обстрелов никуда не миновала. В частности, потому, что авиация – это высокомобильный вид войск, которым не нужно много времени, чтобы заправиться, зарядить ракеты и вылететь и через несколько часов быть на боевом курсе и нанести удар.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после взрывов на Энгельсе россияне перегнали свою авиацию в Приморский край. То есть, на Дальний Восток.