Об этом 24 канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что на время аэродром прекратит свое функционирование.

К теме "Хлопок" в Энгельсе сорвал планы России: когда будет новая массированная атака по Украине

На российском военном аэродроме "Энгельс" 26 декабря 2022 года прозвучал очередной "хлопок". Появилась информация о по меньшей мере 17 мертвых военных, 26 раненых, повреждении 5 самолетов, и в целом эта авиационная база и командно-диспетчерский пункт (КДП) обезврежены на время. Россия в своей официальной версии обошлась заявлением лишь о трех мертвых.

Потери на аэродроме

По словам Свитана, падение летающего объекта на башню, где находился диспетчерский пункт, как минимум, на время вывел из строя весь аэродром "Энгельс".

Можно говорить, что полностью выведена из строя вся смена управления, находившаяся в тот момент на этой точке,

– добавил Свитан.

Узнать точно сколько людей погибло мы сможем только после войны, подчеркнул военный. Но ввиду того количества людей, которые обычно находятся на КДП, можем говорить о десятках погибших и пострадавших.

Сколько жертв на "Энгельсе": смотреть видео

Внесли изменения в план ракетных обстрелов Украины По мнению военного эксперта, перенести ту волну ракет, которые россияне готовили для удара по Украине, можно было 2 способами: либо ударить по башне КДП, либо по специальной инженерной службе SIS. Она находится на этом аэродроме и готовит ракеты для полета: заправляет топливом, вставляет боеголовку и т.д.

"Она несколько уникальна, именно сюда в свое время были перенаправлены ракеты ХА-55, на этой базе есть и ракеты ХА-101, ХА-555", – добавил Свитан.

Он убежден, что на "Энгельсе" разрушены либо КДП, либо служба SIS. Это привело к переносу движения ракет по Украине и впечатлению определенного количества личного состава и техники. О точном количестве техники можно будет говорить после получения снимков со спутника.

Что известно о "хлопке" на "Энгельсе"