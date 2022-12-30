На одном из самых вражеских аэродромов в Энгельсе в течение недели несколько раз цвел "хлопок". Оккупанты настолько испугались, что начали прятать свои летательные аппараты.

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Самолеты на авиабазе Россия активно использует в войне

Заметим, что аэродром расположен примерно в более чем 480 километрах от украинской границы. Неизвестные беспилотники три раза за декабрь его атаковали, однако следует сказать, что значительных повреждений авиабазы аналитики не зафиксировали.

Важно, что на "Энгельсе" размещались эскадрильные истребители Ту-95 "Медведь" (Bear-H) и другие сверхзвуковые эскадрильные бомбардировщики Ту-160 (Blackjack). Оба типа самолетов Россия используют в войне против Украины, но спутниковые снимки свидетельствуют о значительном снижении активности этой российской авиации дальнего радиуса действия.



Ситуация на аэродроме в Энгельсе на 29 декабря 2022 года / Снимок спутника с портала The Drive

Новые спутниковые снимки от 29 декабря авиабазы Энгельс, которая расположена в глубине России, свидетельствуют неоднократные попытки Украины нанести удар по авиабазе,

– пишут журналисты.

Кроме того, в издании Defence express констатировали, что не на руку оккупантам плохие погодные условия.



Ситуация на аэродроме в Энгельсе после атаки БПЛА / Фото спутника с портала The Drive

Снег и морозы привели к тому, что на аэродроме размещается всего 11 бомбардировщиков – это гораздо меньше, чем в ноябре этого же года.

В то время как пять Ту-95 "Медведь" заметно очищены ото льда и припаркованы на расчищенных перронах и дорожках, четыре других остаются покрытыми снегом,

– отметили расследователи.

В то же время два бомбардировщика Ту-160 "Блэкджек" также покрыты снегом, хотя по крайней мере один из них имеет признаки того, что его платформу очищали от снега.

Напомним, что на аэродроме "Энгельс" 29 декабря местные слышали мощные взрывы. Вероятно, оккупанты сбили свой Су-27.