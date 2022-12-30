Или, как отмечают в Институте по изучению войны, соответствующие системы на территории страны-агрессорки неэффективны. Поэтому там так часто что-то взрывается.

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ПВО – слабое звено России

Составители отчета также сослались на данные разведки Великобритании. В ведомстве тогда отметили, что становится все более очевидным, что Россия борется с противодействием воздушным угрозам глубоко внутри (своей территории – 24 канал). В то же время наблюдается дефицит тех же систем ПВО. Ведь оккупанты пытаются прикрыть полевые штабы недалеко от линии фронта в Украине, а также такие объекты как та же авиабаза Энгельс.

В Институте отмечают, что неоднократные украинские – наше государство ни подтверждало, ни опровергало – удары по законным военным целям демонстрируют один важный момент. Речь идет о том, что российская противовоздушная оборона бессильна против беспилотников.

И что самое важное, это также влияет на усиление критики военных блогеров. Они ведь все чаще делают акцент на том, что Россия не может оградить свою же территорию от атак.

Интересно, что один из блогеров спросил, как вообще украинским БпЛА удается преодолевать такое расстояние. Более того, как они пролетают Россией с "такой безнаказанностью". Поэтому у него возникло законное сомнение относительно того, смогут ли в минобороны честно ответить.

"Хлопка" в России в 2023 году будет больше

Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Заметим, что его слова совпадают с прогнозом на 2023 год от главы СБУ Василия Малюка. Он назвал три вещи, которые нам следует ожидать:

больше "хлопка";

новые спецоперации СБУ;

дальнейшую зачистку пятой колонны и любителей "русского мира" внутри нашего государства.

Напоследок мы заметим, что российское ПВО, хоть и неэффективно против "хлопка", но помогает нам побеждать. Так, 29 декабря в Энгельсе раздавались мощные взрывы. Тогда стало известно, что оккупанты могли сбить свой же Су-27. Один такой самолет оценивается в 30 – 35 миллионов долларов.