Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував ймовірну загрозу з Білорусі. Він зазначив, що "такий варіант існує, він був завжди".

Читайте також Лукашенко опиратиметься до останнього, але Білорусь вже готується до війни, – посол у Білорусі

Буданов оцінив можливий повторний наступ з Білорусі

Очільник ГУР зазначив, що станом на зараз, жодної інформації, або жодних ознак, реальних ознак підготовки нового вторгнення в місто Київ чи Північний напрямок, відсутнє.

Журналіст BBC пригадав слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Який заявив, що не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ. Він зазначив, що для цього загарбники знову можуть використати Білорусь.

Я не можу надавати вам відповіді на питання, виходячи зі своїх особистих міркувань. Я дію як технократ і оцінюю реалії. Якщо є інформація - ми її врахуємо. Якщо інформації не існує, то, вибачте, її не існує. Але ще раз повторюю, гіпотетично, в теорії, такі задуми Росія виношує. Проте, ні періодів, ні (можливостей – 24 канал) як це взагалі зробити у них немає,

– сказав Буданов.

Військова активність Росії, яка відбувається в Білорусі

Буданов також висловився щодо тренувань російських бойовиків в Білорусі, переміщення військової техніки та інші військові активності РФ у тому напрямку.

Керівник ГУР наголосив, що росіяни вже досить тривалий період часу перебувають в Білорусі, але тоді чомусь це нікого не лякало не лякало.

За його словами, українській розвідці достовірно відомо про всі пересування росіян та про всю їхню діяльність.

І я вам можу абсолютно прямо сказати: те угруповання, яке вони там створили, жодним чином не відповідає наступальному угрупованню або угрупованню, яке могло б нести хоч якусь реальну загрозу,

– заявив очільник ГУР.

Хотіли ввести в оману

Зокрема, він пригадав епізод, завдяки якому Росія хотіла ввести всіх в оману. Тоді ж країна-агресорка зробила наступне: окупанти завантажили кілька ешелонів техніки та особового складу. Перевезли ці ешелони не в притул до кордону, а просто ближче.

Російські загарбники зробили це демонстративно в денний час доби. Саме так, щоб це зафіксували всі, навіть якщо не хотіли б це бачити. Самі ж через підконтрольні, перш за все, собі ЗМІ, показали це, значно збільшивши в цих ЗМІ кількість техніки й особового складу, який, начебто, висунувся вже штурмувати Україну.

Вони пробули там неповний день, не розвантажуючись. І на вечір вже відбули назад туди, звідки виїжджали. Це називається "карусель". Це демонстративні дії, які показують, начебто, масштабні переміщення, підготовку до чогось,

– пояснив Буданов.

За його словами, період, коли вони почали робити ці "каруселі", повністю сходиться з датою, коли Володимир Зеленський мав їхати на свій перший з часів цього вторгнення офіційний візит в США.