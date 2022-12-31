Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал вероятную угрозу из Беларуси. Он отметил, что "такой вариант существует, он был всегда".

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Буданов оценил возможное повторное наступление из Беларуси

Глава ГУР отметил, что по состоянию на данный момент, никакой информации или никаких признаков, реальных признаков подготовки нового вторжения в город Киев или Северное направление отсутствует.

Журналист BBC вспомнил слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Который заявил, что не сомневается в том, что оккупанты снова пойдут на Киев. Он отметил, что для этого захватчики снова могут использовать Беларусь.

Я не могу давать вам ответы на вопросы, исходя из своих личных соображений. Я действую как технократ и оцениваю реалии. Если есть информация – мы ее учтем. Если информации не существует, то, простите, ее нет. Но еще раз повторяю, гипотетически, в теории, такие замыслы Россия вынашивает. Однако, ни периодов, ни (возможностей – 24 канал) как это вообще сделать у них нет,

– сказал Буданов.

Происходящая в Беларуси военная активность России

Буданов также высказался по поводу тренировок российских боевиков в Беларуси, перемещения военной техники и другие военные активности РФ в том направлении.

Руководитель ГУР подчеркнул, что россияне уже достаточно продолжительный период времени находятся в Беларуси, но тогда почему-то это никого не пугало.

По его словам, украинской разведке достоверно известно все передвижения россиян и всю их деятельность.

И я вам могу совершенно прямо сказать: та группировка, которую они там создали, никоим образом не соответствует наступательной группировке или группировке, которая могла бы нести хоть какую-то реальную угрозу,

– заявил глава ГУР.

Хотели ввести в заблуждение

В частности, он вспомнил эпизод, благодаря которому Россия хотела ввести всех в заблуждение. Тогда же страна-агрессорка сделала следующее: оккупанты загрузили несколько эшелонов техники и личного состава. Перевезли эти эшелоны не в приют к границе, а поближе.

Российские захватчики сделали это демонстративно в дневное время суток. Именно так, чтобы это зафиксировали все, даже если бы не хотели это видеть. Сами же через подконтрольные, прежде всего себе СМИ, показали это, значительно увеличив в этих СМИ количество техники и личного состава, который, якобы, выдвинулся уже штурмовать Украину.

Они пробыли там неполный день, не разгружаясь. И к вечеру уже отбыли обратно туда, откуда уезжали. Это называется "карусель". Это демонстративные действия, которые показывают, казалось бы, масштабные перемещения, подготовку к чему-то,

– объяснил Буданов.

По его словам, период, когда они начали делать эти "карусели", полностью сходится с датой, когда Владимиру Зеленскому предстояло ехать на свой первый со времен этого вторжения официальный визит в США.