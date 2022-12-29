Однако когда говорится об угрозе со стороны Беларуси, то следует не забывать, что речь идет о военных не только этой страны, но и об армии России. Об этом рассказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.
Достойно внимания Если белорусы попытаются напасть, встретят "очень много сюрпризов", – командующий обороной Киева
Угроза из Беларуси сохраняется до тех пор, пока там присутствуют войска России
По мнению дипломата, именно армия страны-террористки является главным риском для Украины. По его словам, сколько там будут присутствовать войска России, столько будет существовать угроза.
Официальные чиновники говорят, что они собираются защищаться и ни на кого не собираются нападать. Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, речь идет не только о белорусской армии. Вторжение 24 февраля произошло с территории Беларуси, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск,
– сказал посол Украины в Беларуси.
Не стоит забывать также, что сегодня в Беларуси происходит полноценное развертывание совместной группировки войск, а также идет подготовка к слаженности войск, подразделений, завоз российского оружия и т.д.
Настроения в обществе Беларуси
По словам Кизима, сами белорусы сейчас не воспримут какие-либо агрессивные наступательные действия на Украину с их государства положительно. Это обусловлено тем, что общество Беларуси строилось на концепции того, что они мирные люди, на что Лукашенко не может просто закрыть глаза.
И это несмотря на то, что в Беларуси происходит безумная промывка мозгов пропагандой, что уже влияет на смену настроений "не в нашу пользу".
Следовательно, Лукашенко, учитывая это, и в дальнейшем, до последнего, будет отказываться от "просьб" россиян непосредственно вступить в войну.
Угроза ракетных ударов из Беларуси
Следует, однако, подчеркнуть и то, что даже без полномасштабного наступления с Севера над Украиной остается угроза ракетных ударов из этого государства. И сохраняется она будет по меньшей мере до апреля 2023 года.
Указывает на это, в частности, зона ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на Юге страны, действие которой продлено с 1 января по 1 апреля 2023 года. При этом запрет не распространяется на авиацию вооруженных сил и госпогранкомитета Беларуси.
Зона ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на Юге Беларуси / Телеграм-канал Беларускі Гаюн
Вероятное наступление из Беларуси: последние новости
- Хотя в Беларуси официального распоряжение по мобилизации еще не было, однако власти страны предприняли уже много шагов, свидетельствующих о ее подготовке. Речь, в частности, о фактически завершенном учете всех военнообязанных, масштабов которого не было со времен завершения Второй мировой войны. Также известно, что Лукашенко увеличивает расходы на армию.
- Более того, на днях появилась информация, что Беларусь решила перевести армию на военное время, что означает не просто проверку знаний и навыков военных, а еще и призыв по народному хозяйству, а это не менее 15 – 20 тысяч человек.
- По данным главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, Россия уже собрала в Беларуси определенную группировку своих войск. Она состоит из около 10 200 военнослужащих. Однако этого количества недостаточно для наступления на Украину, ведь столько военнослужащих не в состоянии выполнить задачу повторного наступления на территорию Украины.