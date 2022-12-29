Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Генштаба Алексей Громов, передает 24 канал.
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Громов отметил, что во время наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения привлек вдвое больше бойцов, чем сейчас.
22 тысячи против 45,5 тысяч оккупантов. Даже в случае привлечения к вторжению всех белорусских военных общая группировка войск агрессора будет насчитывать примерно 30 тысяч человек, что все равно меньше того, что участвовало в полномасштабном вторжении,
– подчеркнул начальник Главного управления Генштаба ВСУ.
К тому же оккупанты вывезли из Беларуси все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня. В то же время Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск на своей территории.
Директор департамента охраны госграницы Леонид Баран подчеркнул, что Беларусь и Россия регулярно нагнетают ситуацию путем демонстрации совместных мер подготовки к новому наступлению.
"В то же время создания необходимой наступательной группировки, которая была бы готова совершить вторжение с территории Беларуси, нет", – добавил Леонид Баран.
Что известно о возможном наступлении из Беларуси
- Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат для того, чтобы снова пойти в наступление следующего года. Наступление с севера нужно Кремлю для того, чтобы растянуть линию фронта еще на 600 – 800 километров, однако пока, очевидно, никаких предпосылок для этого нет.
- Вместе с тем Беларусь "переводит" армию на военное время. Для перевода армии в такое состояние в Беларуси необходимо мобилизовать 15 – 20 тысяч человек.