Об этом 24 каналу рассказал оппозиционер, глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, под мобилизацией следует понимать момент, когда белорусские мужчины получат сообщения о том, что нужно прибыть в пункты сбора или воинские части.
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Беспрецедентный "учет" военнообязанных в Беларуси
Как отметил Латушко, такое распоряжение еще не поступало. Однако и без этого власти страны предприняли уже много шагов, свидетельствующих о подготовке к мобилизации.
- Фактически в Беларуси завершили учет всех военнообязанных. Как отметил оппозиционер, этот процесс приобрел беспрецедентные масштабы, такого в стране не было со времен завершения Второй мировой войны. Проверили даже тех мужчин, которые имели отсрочку от военной службы, в том числе из-за проблем со здоровьем.
- Многим белорусам в военные билеты или паспорта вклеили так называемые красные повестки. Эти карточки означают, что в случае, если в СМИ или через СМС они получат уведомление, то обязаны явиться в конкретную воинскую часть в рамках мобилизации.
- Также сняли мерки для обмундирования и обуви потенциально мобилизованных.
Как отметил глава Объединенного переходного комитета Беларуси, процесс подготовки к мобилизации уже почти завершен.
Осталось нажать одну кнопку – и практически мобилизация может быть осуществлена. Она будет предусматривать 2 этапа. Уже даже определили первый круг тех, кого потенциально мобилизуют в вооруженные силы Беларуси,
– подчеркнул Латушко.
Павел Латушко рассказал о подготовке к мобилизации в Беларуси: смотрите видео
Когда в Беларуси могут объявить мобилизацию
По словам Латушко, когда именно могут объявить мобилизацию в Беларуси, известно только 2 диктаторам – Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
Степень готовности к мобилизации достаточно высока. По данным, которые мы получили, это (мобилизация – 24 канал) может в определенной степени проявиться после Рождества, то есть после 7 января,
– сообщил оппозиционер.
Он добавил, что нельзя исключать такой вариант развития событий. После объявления мобилизации в Беларуси сразу частично закроют государственные границы. Латушко предположил, что за пределы страны не будут выпускать прежде всего белорусов, которые подлежат мобилизации в первой волне.
Лукашенко будет готовить мобилизованных за деньги Путина
В то же время Беларусь предоставила свои полигоны для подготовки мобилизованных из России. По словам главы Объединенного переходного комитета Беларуси, Минск будет вполне способен подготовить еще и своих мобилизованных – за российские деньги.
Бюджет Беларуси не способен проводить подготовку российских мобилизованных на территории страны. В этот процесс огромные средства вкладывает Владимир Путин. А при этом вкладывается ресурс и в подготовку мобилизации белорусских военнослужащих,
– отметил оппозиционер.
Лукашенко увеличивает расходы на армию
Он добавил, что сам Лукашенко увеличивает расходы на военно-промышленный комплекс. В частности, власти Беларуси планируют увеличить оборонный бюджет страны в 2023 году в 1,5 раза.
Латушко добавил, что если учесть скрытые статьи бюджета, то речь может идти об увеличении военных расходов даже вдвое.
"Лукашенко выделяет все больше и больше средств на эти цели. Скорее всего, белорусские вооруженные силы могут быть даже лучше подготовлены, чем "мобики", которых привозят из России", – отметил оппозиционер.
Угроза со стороны Беларуси: коротко
- В последнее время возросла активность вблизи украинско-белорусской границы. В Беларуси сразу 3 батальонам приказали выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.
- Однако это не означает, что белорусские войска готовятся к вторжению в Украину. Как отметил основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба, белорусских офицеров отпускают в праздничные отпуска что свидетельствует о том, что в ближайшее время их не собираются использовать.
- Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что в Беларуси продолжаются маневры психологического давления относительно готовности страны к нападению на северные границы Украины. Эта граница очень хорошо обороняется, и в случае чего наши войска готовы встретить дорогих гостей.