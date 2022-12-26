Об этом 24 каналу рассказал оппозиционер, глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, под мобилизацией следует понимать момент, когда белорусские мужчины получат сообщения о том, что нужно прибыть в пункты сбора или воинские части.

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Беспрецедентный "учет" военнообязанных в Беларуси

Как отметил Латушко, такое распоряжение еще не поступало. Однако и без этого власти страны предприняли уже много шагов, свидетельствующих о подготовке к мобилизации.

Фактически в Беларуси завершили учет всех военнообязанных. Как отметил оппозиционер, этот процесс приобрел беспрецедентные масштабы, такого в стране не было со времен завершения Второй мировой войны. Проверили даже тех мужчин, которые имели отсрочку от военной службы, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Проверили даже тех мужчин, которые имели отсрочку от военной службы, в том числе из-за проблем со здоровьем. Многим белорусам в военные билеты или паспорта вклеили так называемые красные повестки. Эти карточки означают, что в случае, если в СМИ или через СМС они получат уведомление, то обязаны явиться в конкретную воинскую часть в рамках мобилизации.

Также сняли мерки для обмундирования и обуви потенциально мобилизованных.

Как отметил глава Объединенного переходного комитета Беларуси, процесс подготовки к мобилизации уже почти завершен.

Осталось нажать одну кнопку – и практически мобилизация может быть осуществлена. Она будет предусматривать 2 этапа. Уже даже определили первый круг тех, кого потенциально мобилизуют в вооруженные силы Беларуси,

– подчеркнул Латушко.

Павел Латушко рассказал о подготовке к мобилизации в Беларуси: смотрите видео

Когда в Беларуси могут объявить мобилизацию

По словам Латушко, когда именно могут объявить мобилизацию в Беларуси, известно только 2 диктаторам – Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Степень готовности к мобилизации достаточно высока. По данным, которые мы получили, это (мобилизация – 24 канал) может в определенной степени проявиться после Рождества, то есть после 7 января,

– сообщил оппозиционер.

Он добавил, что нельзя исключать такой вариант развития событий. После объявления мобилизации в Беларуси сразу частично закроют государственные границы. Латушко предположил, что за пределы страны не будут выпускать прежде всего белорусов, которые подлежат мобилизации в первой волне.

Лукашенко будет готовить мобилизованных за деньги Путина

В то же время Беларусь предоставила свои полигоны для подготовки мобилизованных из России. По словам главы Объединенного переходного комитета Беларуси, Минск будет вполне способен подготовить еще и своих мобилизованных – за российские деньги.

Бюджет Беларуси не способен проводить подготовку российских мобилизованных на территории страны. В этот процесс огромные средства вкладывает Владимир Путин. А при этом вкладывается ресурс и в подготовку мобилизации белорусских военнослужащих,

– отметил оппозиционер.

Лукашенко увеличивает расходы на армию

Он добавил, что сам Лукашенко увеличивает расходы на военно-промышленный комплекс. В частности, власти Беларуси планируют увеличить оборонный бюджет страны в 2023 году в 1,5 раза.

Латушко добавил, что если учесть скрытые статьи бюджета, то речь может идти об увеличении военных расходов даже вдвое.

"Лукашенко выделяет все больше и больше средств на эти цели. Скорее всего, белорусские вооруженные силы могут быть даже лучше подготовлены, чем "мобики", которых привозят из России", – отметил оппозиционер.

Угроза со стороны Беларуси: коротко