Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.

Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта,

– сказал он.

Наев добавил, что Силы обороны также отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательным группам противника в район объекта критической инфраструктуры, в частности:

нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей,

взятие противника в кольцо,

переправы через водное препятствие,

отражение массированной атаки беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.

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