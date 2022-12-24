Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.

Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта,
– сказал он.

Наев добавил, что Силы обороны также отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательным группам противника в район объекта критической инфраструктуры, в частности:

  • нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей,
  • взятие противника в кольцо,
  • переправы через водное препятствие,
  • отражение массированной атаки беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости

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  • В американском Институте изучения войны предупредили, что это может быть только российская информационная операция. Это означает, что 100% уверенности в том, будет ли новое наступление, нет.