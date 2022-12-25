Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он убежден, что именно Владимир Путин зависит от Александра Лукашенко, а не наоборот.
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27 – 28 декабря Лукашенко собирается лететь в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Тема встречи, по словам Жданова, остается неизменной — будет ли Беларусь участвовать в войне, и если не будет, чем может помочь. Более реалистичным кажется все-таки обсуждение военной помощи Беларуси в этой войне или возможной попытки повторного вторжения России на север, теперь уже с территории Беларуси.
У Лукашенко более сильная позиция
Жданов предположил, что возможно обсуждение позволит ли Лукашенко Путину применить военные силы России со стороны Белоруссии.
Почему я говорю "позволит", потому что у Лукашенко на сегодняшний день позиция гораздо сильнее, чем у Путина. Путин ведь не "рукопожатный", не может ни с кем переговорить, разве с Эммануэлем Макроном. Однако с ним теперь Путин не хочет говорить,
– добавил военный эксперт.
Жданов назвал Лукашенко единственным проблеском света во внешнеполитической ситуации Путина, остальные мировые лидеры с ним не хотят говорить. Не желает ни Индия, ни Китай, никто.
О позиции Лукашенко: смотреть видео
Чего хочет сам Лукашенко
В то же время эксперт убежден, что у Лукашенко сейчас идут сепаратные переговоры за определенные преимущества для него и его семьи. Если президент Беларуси сможет "выбить" себе гарантии безопасности, то, вероятно, изменит свою политическую позицию в треугольнике Украина — Россия — Беларусь.
Если нет, то он будет до последнего противиться, чтобы не создать Советский Союз версии 2.0, чтобы не потерять какую-либо власть. А утрата власти может стать для него и утратой жизни,
– подытожил Жданов.
Возможно ли наступление Беларуси: последнее
- В американском Институте изучения войны предупредили, что оккупанты с октября 2022 года готовятся к новому наступлению на Север Украины с территории Белоруссии. В то же время, это может быть только российской информационной операцией.
- Представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов заявил, что нападение из Беларуси сейчас маловероятен. Однако у ВСУ план действий на случай разных сценариев.
- В то же время в Государственной пограничной службе считают, что российский ППК "Вагнера", вероятно, готовится к имитации обстрела со стороны Украины территории Беларуси.