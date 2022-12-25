Про це на своєму YouTube-каналі розповів український військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він переконаний, що саме Владімір Путін залежить від Александра Лукашенка, а не навпаки.

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27 – 28 грудня Лукашенко збирається летіти до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним. Тема зустрічі, за словами Жданова, залишається незмінною — чи буде Білорусь брати участь у війні, і якщо не буде, то чим може допомогти. Більш реалістичним видається все-таки обговорення військової допомоги Білорусі у цій війні, або можливої спроби повторного вторгнення Росії на північ, тепер вже з території Білорусі.

У Лукашенка сильніша позиція

Жданов припустив, що можливе обговорення того, чи дозволить Лукашенко Путіну застосувати військові сили Росії зі сторони Білорусі.

Чому я кажу "дозволить", бо у Лукашенка на сьогодні позиція набагато сильніша, ніж у Путіна. Адже Путін не "рукостисний", не може ні з ким переговорити, хіба з Еммануелем Макроном. Однак з ним тепер Путін не хоче говорити,

– додав військовий експерт.

Жданов назвав Лукашенка єдиним проблиском світла у зовнішньополітичній ситуації Путіна, решта світових лідерів з ним не хоче говорити. Не хоче ні Індія, ні Китай, ніхто.

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Натомість експерт переконаний, що у Лукашенка зараз ідуть сепаратні перемовини за певні переваги для нього та його сім’ї. Якщо президент Білорусі зможе "вибити" собі гарантії безпеки, то імовірно змінить свою політичну позицію в трикутнику Україна — Росія — Білорусь.

Якщо ні, то він буде до останнього противитися, щоб не утворити Радянський Союз версії 2.0, аби не втратити будь-яку владу. А втрата влади може стати для нього і втратою життя,

– підсумував Жданов.

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