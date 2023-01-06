Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее белорусский оппозиционер описал события в стране как подготовку к войне.

Важно Достаточно ли войска Россия согнала на территорию Беларуси, чтобы наступать

Интересный брестский полигон

Мусиенко рассказал, что возле Бреста есть интересный полигон, активность на котором наблюдается последние несколько месяцев. Он расположен недалеко от границы с Польшей и Волынской областью. Поэтому интересно таким образом Россия готовит наступление на Польшу или Волынь?

Ответ здесь действительно неочевидный, потому что разные сценарии возможной эскалации против Запада с территории Беларуси. В России они прорабатывались. России нужно, чтобы кто-то с Запада садился с ней за стол переговоров, чтобы Россию заметили наконец, как они думают,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он добавил, что Путин хочет переговоров с Байденом, а Байден не хочет. Поэтому Путин может толкнуть какую-либо из стран НАТО, в частности Польшу.

Наступление из Бреста на Украину

По словам военно эксперта, из Бреста на Волынь есть три автодороги, по которым может двигаться военная техника. Есть и маленькие дороги, но это лесистая болотная местность, кроме того, еще и заминированная. Также здесь постоянно проводятся учения ВСУ, есть загородные постройки, фортификации.

"Все для обороны и для того, чтобы устроить горячий прием врагу. Не исключено, что они отважатся, потому что в российском командовании никто не думает логично и рационально. Если они отважатся, они получат достаточно серьезный отпор, и это закончится ничем", – заметил Мусиенко.

Как он отметил, цель происходящего в Беларуси – это держать ВСУ на северных границах Украины. Возможно, даже спровоцировать опрокидывание сюда дополнительных сил. Таким образом, Россия хочет помешать деоккупации Юга и сухопутного коридора в Крым, или отвлечь внимание ВСУ сюда и подготовить наступление на другом направлении.

Мусиенко о том, почему Россия опрокидывает в Беларусь технику и планирует летные учения: смотрите видео

Летные учения Беларуси и России

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что с помощью летных учений из Беларуси Россия может надеяться нанести удар по Украине. Однако мы улучшаем свою ПВО, ситуация уже не такая, как 24 февраля. Не стоит забывать, что Россия обещала Беларуси помочь научить пилотов и модернизировать самолеты.

Эти самолеты должны быть потенциально оснащены ядерными боезарядами. То есть, там еще и с этим связаны учения,

– подчеркнул военный эксперт.

Угроза наступления из Беларуси: последние новости