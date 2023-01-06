Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. в эфире национального телемарафона. В то же время он заметил, что нельзя недооценивать врага.
Внимание Отмечены "Z": в Беларусь перебросили еще не менее 50 единиц техники
Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые сейчас находятся рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем перемещение ни военной техники у нашей границы, ни перемещение личного состава или подразделений России, или Беларуси, которые предпринимали бы какие-то демонстрационные действия,
— отметил он.
Сколько военных находятся в Беларуси
Демченко сообщил, что из подразделений войск России в Беларуси в настоящее время находятся более 10 тысяч военных. Их привлекают к учениям.
Не исключено, что часть из них будет переброшена на Восток Украины для пополнения подразделений России. На территорию Беларуси может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки,
– объяснил он.
Андрей Демченко также отметил, что Россия может в любой момент использовать направление из Беларуси для вторжения, но может продолжать накапливать силы.
Впрочем, в ГНСУ отметили, что украинские военные контролируют ситуацию на границе и готовы к любому развитию событий.
Угроза с территории Беларуси: последние новости
- Россия продолжает опрокидывать в Беларусь эшелоны военной техники. Сегодня мониторинговые группы сообщили о колонне около 50 единиц техники.
- 3 января в Беларуси в Мачулищах приземлился российский самолет ДРЛО А-50У Это воздушное судно помогает наводить цели для атак.
- 30 декабря через 13 часов в аэропорт в Мачулищах прилетели военные самолеты России. В частности, на территории Беларуси появилось шесть Ил-76МД.
- В Институте изучения войны сообщили, что Россия с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси до наступления нет.