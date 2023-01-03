По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", самолет Ил-76 А-50У приземлился в 21:25 на аэродроме в Мачулищах.

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В 21:25 на аэродром в Мачулищах приземлился борт ДРЛО Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608,

– говорится в сообщении.

Предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

Что известно о самолете А-50 Воздушное судно может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом

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30 декабря 2022 года из Беларуси в Россию улетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966, находившийся в Беларуси с 14 декабря.

В то же время в аэропорт на Мачулищах прилетали военные самолеты из России. В частности, через 13 часов на территории Беларуси появились 6 Ил-76МД.

Эти самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Это может быть доставка техники или подвоз мобилизованных. Если говорить о перевозке российских оккупантов, то их количество может составлять около 1 470 человек. Поскольку максимальная вместительность каждого Ил-76МД – 245 человек.