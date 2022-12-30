Недавно в интервью The Guardian министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что новое наступление России возможно еще до февраля. По его словам, речь идет о применении группировки, насчитывающей около 150 тысяч человек.

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Насколько возможно наступление из Беларуси

На вопрос, есть ли риски вторжения из Беларуси, Резников ответил, что "имея такого неудобного соседа, риск остается".

Если, по словам министра, россияне примут решение идти в наступление, то по возможности подготовить свой контингент это реалистично может быть не раньше февраля.

Резников сообщил, что, проведя первую волну частичной мобилизации, Кремль направил 150 тысяч оккупантов сразу на войну в Украину. Кроме того, еще 150 тысяч мобилизованных готовят в разных лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, и в части тех оккупационных городов, из которых они поведут наступление.

Но место, откуда они уйдут, будет зависеть от их планов, а главное от нашей подготовки. А мы готовимся ко всем рискованным сценариям,

– сказал министр.

Как украинское командование готовится к новому наступлению

Резников отметил, что Генштаб прорабатывает сценарии развития событий, затем докладывает о них на Ставке главнокомандующего.

После чего все военно-политическое руководство страны, начиная от Верховного главнокомандующего и Президента Украины, находятся в курсе событий и готовятся к любым сценариям, даже к самым неприятным.

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