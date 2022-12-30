Нещодавно в інтерв'ю The Guardian міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що новий наступ Росії можливий ще до лютого. За його словами, йдеться про застосування угруповання, яке нараховує близько 150 тисяч осіб.

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Наскільки ймовірний наступ з Білорусі

На питання, чи є ризики вторгнення з Білорусі, Резніков відповів, що "маючи такого незручного сусіда, ризик залишається".

Якщо, за словами міністра, росіяни приймуть рішення йти в наступ, то за можливістю підготувати свій контингент це реалістично може бути не раніше від лютого.

Резніков повідомив, що, провівши першу хвилю часткової мобілізації, Кремль направив 150 тисяч окупантів одразу на війну в Україну. Крім того, ще 150 тисяч мобілізованих готують у різних таборах на різних територіях: і в Росії, і в Білорусі, і в частині тих окупаційних міст, з яких вони поведуть наступ.

Але місце, звідки вони підуть, залежатиме від їхніх планів, а головне – від нашої підготовки. А ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв,

– сказав міністр.

Як українське командування готується до нового наступу

Резніков зазначив, що Генштаб пропрацьовує сценарії розвитку подій, згодом доповідає про них на Ставці головнокомандувача.

Після чого все військово-політичне керівництво країни, починаючи від Верховного головнокомандувача та Президента України, перебувають в курсі подій та готуються до будь-яких сценаріїв, навіть до найнеприємніших.

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