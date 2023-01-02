Чем дальше, тем менее вероятным кажется такое развитие событий. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он считает, что вряд ли оккупанты будут наступать из Беларуси – скорее всего они выбрали другие направления для своего движения.

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Два направления движения сил оккупантов

По его словам, каждый день поступает информация, что российские мобилизованные, те 150-200 тысяч, о которых не было понятно, на какое направление их перекинут, заходят на Донбасс.

Они двигаются преимущественно по двум направлениям:

со стороны Ростова-на-Дону через Таганрог – Мариуполь. Дальше они разделяются. Часть движется на Бердянск, Пологи, Токмак, Мелитополь. А часть начала подниматься на Север в сторону Донецка. В настоящее время преимущественно подпитывается Донецкий регион – Бахмутское направление до Лисичанска.

со стороны Валуек опускаются на Троицкое, затем разделяются в сторону Сватового и Кременной. Также часть из Троицкого направляется на Старобельск и Счастье – вторую линию обороны.

Мобилизационные ресурсы, которые есть у россиян, будут подпитывать именно Донецкий фронт. Мы сейчас это видим – это происходит почти каждый день,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что последние две недели усиливаются Южный и Юго-Восточный фронты. Поэтому вряд ли россияне будут наступать из Белоруссии. В таком латентном виде там все и останется.

Российских мобилизованных учат белорусские инструкторы

Однако, по его мнению, оккупанты могут использовать Беларусь для обучения своих мобилизованных.

Белорусская армия малочисленна, но полигоны у них более или менее неплохие. На них могут обучаться более 10 – 15 тысяч человек в течение 1 – 2 месяцев,

– считает военный эксперт.

Он рассказал, что российских мобилизованных в Беларуси обучают с самого начала белорусские инструкторы. Они доводят "мобиков" до определенного уровня подготовки: по обращению с оружием, определенной техникой (технику предоставляет также белорусская сторона).

"А боевое слажение они уже проходят с боевыми командирами, которые берутся с фронтов. И дальше уходят на линию фронта", – подчеркнул полковник ВСУ.

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Пока это ротационное движение

Он отметил, что постоянно происходящее движение мобилизованных – это они направляются на обучение, а затем с него.

Это движение некоторыми трактуется как подготовка к наступательным действиям. Но пока это только ротационное движение,

– говорит Свитан.

По его словам, уже из Беларуси более или менее подготовленные войска батальонами заходят на Донбасс через Валуйки. А из центральных частей России военные заходят через Ростов-на-Дону.

"Именно такой батальон зашел в Макеевку, в 19 бурсу. Я сам – макеевский, поэтому прекрасно знаю этот район. Это здание ПТУ стояло отдельно, и батальон там разместили. Разумеется, наша разведка увидела это и туда прилетел пакет HIMARS. Там этот батальон "задвухсотили", – объяснил он.

Он подчеркнул, что мы видим, как двигаются россияне и ловим их на таких моментах.

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