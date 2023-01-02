Чим далі, тим менш ймовірним видається такий розвиток подій. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він вважає, що навряд чи окупанти наступатимуть з Білорусі – скоріш за все вони обрали інші напрямки для свого руху.

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Два напрямки руху сил окупантів

За його словами, кожного дня надходить інформація, що російські мобілізовані, ті 150 – 200 тисяч, про які не було зрозуміло, на який напрямок їх перекинуть, – заходять на Донбас.

Вони рухаються переважно по двох напрямках:

з боку Ростова-на-Дону через Таганрог – Маріуполь. Далі вони розділяються. Частина рушає на Бердянськ, Пологи, Токмак, Мелітополь. А частина почала підійматися на Північ в бік Донецька. Наразі переважно підживлюється Донецький регіон – Бахмутський напрямок до Лисичанська.

з боку Валуйків опускаються на Троїцьке, далі розділяються у бік Сватового і Кремінної. Також частина з Троїцького прямує на Старобільськ та Щастя – другу лінію оборони.

Мобілізаційні ресурси, які мають росіяни, будуть підживлювати саме Донецький фронт. Ми зараз це бачимо – це відбувається майже кожного дня,

– наголосив Світан.

Він зауважив, що останні два тижні посилюються Південний та Південно-Східний фронти. Тому навряд чи росіяни будуть наступати з Білорусі. В такому латентному вигляді там все і залишиться.

Російських мобілізованих навчають білоруські інструктори

Проте, на його думку, окупанти можуть використовувати Білорусь для навчання своїх мобілізованих.

Білоруська армія є нечисленною, але полігони в них більш-менш непогані. На них можуть навчатися понад 10 – 15 тисяч людей протягом 1 – 2 місяців,

– вважає військовий експерт.

Він вважає, що російських мобілізованих в Білорусі, навчають з самого початку білоруські інструктори. Вони доводять "мобіків" до певного рівня підготовки: по поводженню зі зброєю, певною технікою (техніку надає також білоруська сторона).

"А бойове злагодження вони вже проходять з бойовими командирами, які беруться з фронтів. І далі уходять на лінію фронту", – підкреслив полковник ВСУ.

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Поки що це ротаційний рух

Він зазначив, що рух мобілізованих, який постійно відбувається, – це вони прямують на навчання, а потім з нього.

Цей рух деякими трактується як підготовка до наступальних дій. Але поки це лише ротаційний рух,

– мовить Світан.

За його словами, вже з Білорусі більш-менш підготовлені війська батальйонами заходять на Донбас через Валуйки. А з центральних частин Росії військові заходять через Ростов-на-Дону.

"Саме такий батальйон зайшов в Макіївку, в 19 бурсу. Я сам – макіївський, тому чудово знаю цей район. Ця будівля ПТУ стояла окремо, і батальйон там розташували. Зрозуміло, наша розвідка побачила це і туди прилетів пакет HIMARS. Там цей батальйон "задвухсотили", – пояснив він.

Він наголосив, що ми бачимо, як рухаються росіяни і ловимо їх на таких моментах.

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