Чи є в білоруській армії насправді боєздатні частини

Інформаційна температура щодо наступу зі сторони Білорусі постійно підтримується саме російською стороною.

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Причина номер один – для Росії абсолютно звично поводитись як гопник. Це частина російської політики та "дипломатії" – погрожувати всім навколо, особливо в тих випадках, коли власних сил може не вистачити. Причина друга – Україна змушена реагувати на ці погрози, відтягуючи велику частку сил та уваги до геть немаленького кордону з Білоруссю.

Що стосується реальної загрози – то вона, безумовно, є. Росіяни справді розглядають варіант використання білоруської території, як плацдарму для можливого наступу. А зараз продовжують запускати звідти ракети й літаки, а також користуватись їхніми базами та логістичним забезпеченням.

Щоб уявити собі рівень підготовки самих білорусів, згадайте українську армію до 2014 року. Це з’їдена корупцією, закостеніла та застаріла, неповоротка структура. Але якщо останні роки наша армія зростала, розвивалась, ставала сучасною та сильною, то білоруська навпаки – деградувала та падала далі. Загальний її стан на сьогодні – плачевно смішний.

При цьому, не можна ставитись до неї, як до чогось зовсім неважливого. Кілька боєздатних частин там все ж є. В основному це десантні частини. Вони відносно непогано підготовлені, з вмотивованими людьми, які будуть виконувати завдання. Таких частин орієнтовно дві – три. Вони й будуть основною ударною силою білоруської армії. І, безумовно, будуть знищені при спробі наступу.

Кремль не пустить білорусів самих у наступ

Вся інша білоруська армія – тупе невмотивоване "м'ясо", яке буде бігти й здаватись в полон після перших же серйозних боїв. Саме тому, якщо (та коли) Росія таки ухвалить рішення використати білоруську територію для наступу, то навряд відпустить їх самостійно, використавши змішані війська з російських і білоруських з'єднань.

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Білорусів можуть кинути для провокацій або відтягування сил. У будь-якому випадку участь білоруських військ у війні проти України буде фіналом не тільки їхньої армії, а й Білорусі в цілому. Тому цей вусатий пес викручується і намагається уникнути цієї долі.

Що стосується цілей такого наступу, найбільш ймовірно, що це захоплення логістичних та стратегічних об'єктів в західній частині України:

АЕС,

логістичних та залізничних вузлів,

автомобільних розв'язок тощо.

Вони хочуть завалити логістику всередині країни, перервати логістику з інших країн, тим самим відрізавши Центр та Схід України від життєзабезпечення, електроенергії і поставок. Та на це потрібні просто божевільні сили. Тому, мабуть, Росія так довго і не схвалює рішення переходити від погроз до реальних дій.

Росіяни можуть вдруге піти на Київ

Серед сценаріїв, що лежать на столі перед російською владою, один явно передбачає другу спробу захоплення Києва. Думаю, їх цікавить не повне захоплення, а контроль. Наприклад, повне оточення та примус до ухвалення певних рішень владою.

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Треба розуміти, що один зі сценаріїв вони для себе оберуть. Українська армія готується до всіх. Не треба забувати, що у Росії набагато більше людського ресурсу, техніки на складах, ракет тощо. Та у них вкрай мало мізків. Дуже непрості часи у нас попереду, але немає сумнівів, що для Росії це закінчиться вкрай печально.

Наостанок, пофантазуємо про Білорусь. У випадку нападу на Україну всі ті, хто міг би її захистити, будуть знищені. Населення і так небагато, великих міст також. Тож, якщо Україні колись доведеться звільняти білоруську територію (чисто гіпотетично), щоб вона стала незалежною, то це цілком реальне завдання.