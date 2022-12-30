Як бойовики з бананових республік схвалювали свої "конституції"

Тобто відбулося це без "всенародного обговорення" та інших атрибутів, які так люблять у Кремлі.

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Наприклад, у 2021 році так звану доктрину "Російський Донбас" обговорювали на засіданнях трудових колективів тих підприємств, які були підконтрольні бойовикам.

Причина проста – Кремль доклав максимальних зусиль для того, щоб взяти під остаточний контроль місцевих колаборантів та їх силові угруповання. Мешканцям анексованих Луганської та Донецької областей подарували у вигляді примусу відмови від українського громадянства.

За інформацією Східної правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень та безпеки, творчий процес створення "конституцій" "ЛДНР" відбувався за зачиненими дверима. Мало хто з членів "народних рад" так званих "ЛНР" та "ДНР" мали змогу не те, що взяти участь, а хоча б ознайомитися з текстом "конституції". Попри заяви "офіційних представників народних рад "ЛДНР", "що конституції істотно не відрізнятимуться від тих, які діють з 2014 року", Кремль вирішив по-своєму.

Причин декілька. Основна та найголовніша – взяти під жорсткий контроль тих небагатьох місцевих колаборантів, які ще обіймають посади у "ЛДНР" і за період свого правління на окупованих територіях перетворилися на "еліти" на захоплених територіях.

До проведення референдуму істеблішмент квазіреспублік сподівався отримати широкі повноваження завдяки своєму "республіканському статусу". Однак в Кремлі максимально обмежили безконтрольні повноваження ватажків "республік" на Донбасі. Їх позбавили права на пряме обрання – поставивши під контроль "народних рад".

Відповідно до ухвалених "конституцій", депутати "народних рад" "ЛДНР" обиратимуть керівництво терміном на 5 років. Вибори так званих "народних рад" на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей планують провести у вересні 2023 року. Саме для цього політтехнологи Кремля запустили процес створення регіональних представництв парламентських партій Росії (всіх без винятку) на тимчасово окупованих територіях України.

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Наразі в окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей створені представництва та призначені партійні гауляйтери політичних партій Росії:

"Єдина Росія",

"Справедлива Росія – патріоти – за правду",

"Комуністична партія Російської Федерації",

"Нові люди",

"Ліберально-демократична партія Росії".

Хто тепер головний на окупованому Донбасі

"Єдина Росія" нині займає монопольне становище на анексованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Варто зазначити, що "Єдина Росія" почала створювати свої партійні структури в Луганську та Донецьку ще 2021 року під час виборчої кампанії депутатів державної думи Росії 2021 року, коли всупереч "мінським угодам" Кремль вирішив провести вибори на території Луганської та Донецької областей.

За даними моніторингу Східної правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень та безпеки, близько 90% повідомлень в окупаційних та росЗМІ пов'язані з "Єдиною Росією" та її позитивним образом. Васалам Кремля – "Справедливої Росії – За правду", "ЛДПР", "КПРФ" і "Новим людям" виділено не більше 10 – 15% у сформованих в майбутньому "окупаційних радах".

Таким чином, Кремль, на відміну від попередніх "конституцій" "ЛДНР", ставить під жорсткий політичний контроль голів на тимчасово анексованих територіях Луганської та Донецької областей. При цьому він максимально деталізував повноваження членів окупаційних "народних рад" та керівництва "республік", перевівши максимум владних повноважень під контроль окупаційної "народної ради".

До основних повноважень окупаційних "народних рад" належить затвердження:

бюджету,

порядку проведення виборів у "народну раду" та в органи місцевого самоврядування межах повноважень, визначених федеральним законом Росії;

порядок призначення та проведення місцевих референдумів;

адміністративно-територіальний поділ та порядок його зміни;

встановлення нагород і почесних звань й навіть порядок відзначення нагородами й почесними званнями;

відповідно до законодавства Росії про податки і збори, запровадження податків і зборів, порядок і їх сплати, встановлення податкових пільг і їх застосування.

Чим насправді займаються так звані "народні ради" окупантів

Як видно з тексту окупаційної "конституції", окупаційні "народні ради" мають більш декоративні функції. Зокрема, встановлення нагород та почесних звань.

На штучні перетворилися й функції ватажків тимчасово анексованих територій Луганської та Донецької областей. Статті "конституції", які визначають їх повноваження, як представницькі – у відносинах з президентом Росії, федеральним урядом Росії, державною радою Росії, іншими органами, організаціями та посадовими особами.

Але за ватажками бананових республік залишилися:

повноваження призначення голів урядів після проведення консультацій з депутатами;

фактично безконтрольне призначення міністрів і керівників інших виконавчих органів псевдореспублік.

Це говорить про те, що кандидатури на посади ватажків окупаційних адміністрацій будуть узгоджуватися заздалегідь. Головним завданням Кремля було прибрати з рук "місцевих еліт" силовий блок, який повністю підпорядкований окупаційному МВС.

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Чому виникло протистояння між ватажками бойовиків та Кремлем

Ще у 2016 році, згідно з мінськими домовленостями, були скасовані міністерства оборони "ЛДНР". Однак окупанти додали усі військові формування до "народної міліції". Згідно з минулими окупаційними документами, головнокомнадувачими цих формувань були глави окупаційних адміністрацій. Тепер така функція скасована.

Таємне та оперативне ухвалення "конституцій" "ЛДНР" підтверджує той факт, що протистояння між "місцевими елітами" та функціонерами Кремля на окупованих територіях зберігається.

Прописана в конституціях "ЛДНР" та інструмент впливу Кремля – відмова глав "ЛДНР" від посади президентом Росії у зв'язку з втратою довіри президента Росії, а також в інших випадках, передбачених федеральним законом.

За даними Східної правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень та безпеки, прийняття "конституцій" у "ЛДНР" має виключно декларативний характер. Кремль продовжить свою політику. Мовиться про недовіру місцевим колаборантам. Він ставитиме на ключові посади своїх варягів та фінансуватиме всі значущі проєкти коштом федерального бюджету та допускатиме до освоєння фінансових коштів перевірені держкорпорації.

Наразі на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей вся влада перебуває в руках так званих "керівників урядів" "ЛДНР". В окупованій частині Донецької області – це громадянин Росії Віталій Хоценко, який був призначений у 2022 році. До цього він обіймав посаду директора департаменту в міністерстві промисловості Росії.

На тимчасово окупованій території Луганської області керує перший заступник "ради міністрів" фейкової республіки Владислав Кузнєцов, який також був призначений у 2022 році. Він є громадянином Росії та до призначення в Луганську обіймав посаду віцегубернатора Курганської області Росії.

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Також варто нагадати, що у квітні – травні 2022 року, між "елітами" окупованих територій і призначенцями Кремля стався конфлікт. Він стався через те, що Кремль почав позбавлятися колаборантів. Це призвело до внутрішнього протистояння, яке було придушене Кремлем.

Якщо резюмувати, то Кремль посилює контроль над окупаційними адміністраціями в Луганську та Донецьку через те, що немає повного контролю усієї політичної сфери окупованих територій. Згодом це може призвести до політичної дестабілізації на окупованих територіях.