Як росіяни "мітять" територію
Цікаве Танцювати з приводу "наші прорвали фронт під Сватовим" ще зарано
Отже, таваріщі чекісти таки планували повернутися, Путін недарма вимагав повернення НАТО в кордони 1997 року – щоб розуміти їхні наміри, стежте за пам'ятниками, тобто за руками!
Пам'ятник російській імператриці у центрі Одеси був одним із символів проєкту окупантів "Юговосток" / Колаж 24 каналу
До теми Де насправді місце Катерині II
З демонтажем монумента псевдозасновниці Одеса фактично анулювала нарешті проєкт "Югавасток", і це прекрасно.
При цій нагоді не можу не нагадати свій виступ тут восени 2018-го, на відкритті Одеського міжнародного літературного фестивалю, і не спитати: а, до речі, одесити, як там з увічненням пам'яті про родину Комарових? По-моєму, саме час братися...