Как россияне "метят" территорию
Интересное Танцевать по поводу "наши прорвали фронт под Сватово" еще рано
Следовательно, товарищи чекисты таки планировали вернуться, Путин не зря требовал возвращения НАТО в границы 1997 года – чтобы понимать их намерения, следите за памятниками, то есть за руками!
Памятник российской императрице в центре Одессы был одним из символов проекта оккупантов "Юговосток" / Коллаж 24 канала
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С демонтажем монумента псевдооснователям Одесса фактически аннулировала наконец проект "Юговосток", и это прекрасно.
При этом не могу не напомнить свое выступление здесь осенью 2018-го, на открытии Одесского международного литературного фестиваля, и не спросить: а, кстати, одесситы, как там с увековечиванием памяти о семье Комаровых? По-моему, самое время браться...