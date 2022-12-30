Как россияне "метят" территорию

Кстати, недавно в Берлине совершенно случайно узнала, что в 1989 году одним из условий вывода советских войск из ГДР и объединения Германии было, оказывается, сохранение на всей территории Восточной Германии советских памятников.

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Следовательно, товарищи чекисты таки планировали вернуться, Путин не зря требовал возвращения НАТО в границы 1997 года – чтобы понимать их намерения, следите за памятниками, то есть за руками!

Памятник российской императрице в центре Одессы был одним из символов проекта оккупантов "Юговосток" / Коллаж 24 канала

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С демонтажем монумента псевдооснователям Одесса фактически аннулировала наконец проект "Юговосток", и это прекрасно.

При этом не могу не напомнить свое выступление здесь осенью 2018-го, на открытии Одесского международного литературного фестиваля, и не спросить: а, кстати, одесситы, как там с увековечиванием памяти о семье Комаровых? По-моему, самое время браться...