Торжество здравого смысла

А чего хотеть от женщины, лишившей жизни собственного мужа, чтобы получить безграничную власть на территории Российской империи и превратить ее в жандарма Европы?

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Памятник Екатерине II в Одессе по сей день напоминал о том факте, что огромная часть нашего общества оставалась в плену исторических мифов так называемого "русского мира".

Люди не отдавали себе отчет, какой трагедией стал приход Московского царства, а затем Российской империи на земли Украины. Как усилиями русских императоров, которые даже были связаны с немецкими монархическими династиями, уничтожалась на нашей земле Европа ради московских идей абсолютной власти.

Правление Екатерины II было апогеем этого неуважения. То, что в Одессе в конце концов начался демонтаж памятника этому отвратительному историческому персонажу, которого еще ненавидел Тарас Шевченко, является торжеством исторической справедливости и здравого смысла.

Непременно, императрица оставила огромное место в мировой истории. Однако место в мировой истории не означает места на одесской площади, памятника в одном из самых больших городов Украины, который обстреливается верными потомками Екатерины II.

Если уж так нужно кому-то чествовать Екатерину II, пусть лучше ее портрет будет в кабинете бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, гордившейся государственными действиями своей землячки.

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Как правильно исследовать правление Екатерины II

Украинцам с мифом о Екатерине II нечего делать. Историкам нужно исследовать это правление и осознавать, как опасно оно было для будущего украинской государственности и национальных традиций.

Однако исследовать правление – не значит чествовать таких людей помпезными памятниками в городах украинской славы. В этих местах должны быть памятники тем, кто действительно был причастен к развитию Украины.

Поэтому демонтаж памятника Екатерине II – признак здравого смысла.