Торжество здорового глузду

А чого хотіти від жінки, яка позбавила життя власного чоловіка, щоб отримати безмежну владу на території Російської імперії та перетворити її на жандарма Європи?

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Пам'ятник Катерині II в Одесі до цього дня нагадував про той факт, що величезна частина нашого суспільства залишалася у полоні історичних міфів так званого "русского міра".

Люди не усвідомлювали, якою трагедією став прихід Московського царства, а потім Російської імперії на землі України. Як зусиллями російським імператорів, які навіть були пов'язані з німецькими монархічними династіями, знищувалася на нашій землі Європа заради московських ідей абсолютної влади.

Правління Катерини II було апогеєм цієї неповаги. Те, що в Одесі врешті-решт розпочався демонтаж пам'ятника цьому огидному історичному персонажу, якого ненавидів ще Тарас Шевченко, є торжеством історичної справедливості та здорового глузду.

Безсумнівно, імператриця залишила велике місце у світовій історії. Однак місце у світовій історії не означає місця на одеській площі, пам'ятника в одному з найбільших міст України, яке обстрілюється вірними нащадками Катерини II.

Якщо вже так потрібно комусь вшановувати Катерину II, хай краще її портрет буде в кабінеті колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка пишалася державними діями своєї землячки.

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Як правильно досліджувати правління Катерини II

Українцям з міфом про Катерину II нема чого робити. Історикам потрібно досліджувати це правління та усвідомлювати, яким небезпечним воно було для майбутнього української державності та національних традицій.

Однак досліджувати правління – не означає вшановувати таких людей помпезними пам'ятниками у містах української слави. У цих місцях мають бути пам'ятники тим, хто дійсно був причетний до розбудови України.

Тому демонтаж пам'ятника Катерині II – ознака здорового глузду.