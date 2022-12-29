Где оккупантов ждут неутешительные "сюрпризы"

Судя по всему, понимание им обстановки и развития событий как в общем смысле, так и на отдельных операционных направлениях этой войны для него носит достаточно четкое и недвусмысленное отражение так называемого "дефицита правдоподобной информации".

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Ничем другим объяснить смысл и содержание его решений по дальнейшему ведению боевых действий я не могу. В очередное утверждение, что это "такой хитрый план", поверить можно только с большим расширением рамок своего воображения.

Например, оно с упрямством, достойным другого использования, продолжает готовиться к "наступлению ВСУ", которое якобы должно в ближайшее время состояться на крайнем северном участке Старобельского направления, с форсированием реки Оскол по рубежу Лиман Первый – Двухречное – Богдановское – Лиман Второй. Перебрасываются войска, в усиленном темпе роются окопы и обустраиваются опорные пункты, подтягивается артиллерия и так далее.

Ну, если ему так хочется, пусть играется. Но в этой связи следует иметь в виду, что "немного южнее", а именно в районе Кременной, ситуация для противника продолжает ухудшаться. И последствия этого процесса для противника, в случае его продолжения, могут иметь куда более негативные последствия, чем даже вымышленный прорыв ВСУ через Оскол в районе Богдановского и Тавильжанки.

Лесистый район западнее Краснопоповки и Житлянки ВСУ продолжают достаточно крепко удерживать, так же, как и район южнее и юго-восточнее Дибровы (более того, здесь даже российским войскам приходится в определенной степени отходить на отдельных участках).

Любой военнослужащий, более или менее знакомый с основами общевойсковой тактики, посмотрев на эту ситуацию на карте, выдаст вам однозначный "диагноз" – всему российскому, что сейчас пытается удержать "предполье" Кременной в районе Дибровы и восточнее, угрожают достаточно опасные и неприятные вещи.

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Серия поражений

Расшифровывать подробно, что и как я не буду, но очевидно, что российскому командованию рано или поздно придется с этим "что-то решать", а не заниматься реализацией результатов каких-то его псевдоаналитических оценок обстановки севернее Сватового. Тем более – в своем воображении. Но, по большому счету, если ему так хочется, пусть так и делает.

Ведь даже с точки зрения практической целесообразности то, что может случиться, вовсе не то, что уже происходит. На войне это всегда важно – временной фактор, тем более разнесенный по месту и моменту начала реализации.

В течение нескольких суток стало очевидным, что российское военное командование таки "заглянуло пару раз в карту" и то, что оно там увидело, не совсем ему понравилось, скажем так.

Это вылилось сразу в несколько событий.

С направления села Райгородка, в районе юго-восточнее села Надежда была обнаружена ДРГ противника (до пяти человек, вероятно из состава разведподразделения 15-й МСБр 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа).

Нанесено огневое поражение, противник отошел. Очевидно, он попытался более или менее точно установить состояние передовых подразделений ВСУ на наиболее угрожающем своему Сватовскому району обороны участке. В контексте общей ситуации по рубежу Сватово – Кременная это достаточно важный симптом, потому что, судя по всему, российское командование все еще продолжает "колебаться" в своей оценке – где именно ВСУ "опять попрут", под Сватовым или под Кременной.

На тактическом направлении Краснореченское – Невское, в районе западнее села Площанка, противник силами в отделение (10 – 12 человек, без бронетехники), вероятно из состава сводного штурмового отряда "Шторм" 252-го МСП 3-й МСД 20 общевойсковой армии Западного военного округа, при огневой поддержке танка, попытался атаковать передовой опорный пункт ВСУ. Нанесено огневое поражение, противник отступил на исходный рубеж.

На тактическом направлении Краснопоповка – Ямполевка, в районе северо-западнее Краснопоповки, противник силами до МСВ (18 – 20 бойцов, скорее всего также из состава сводного штурмового отряда "Шторм", но уже 35-й МСБР 41-й общевойсковой армии) Центрального военного округа, без бронетехники) предпринял два раза попытку атаковать восточнее Ямполевки передовые позиции ВСУ при поддержке массированного огня артиллерии и минометов. Успеха тоже не имел, вынужден был отойти.

Этот номер противник попытался провернуть и в дальнейшем. На следующий день он на тактическом направлении Кременная – Ямполевка снова повторил свою попытку двойной атаки.

На этот раз силами МСВ (итого до 24 – 25 военнослужащих), разделенного на две штурмовые группы из состава вероятно сводного отряда "Шторм" 228-го МСП 90-й танковой дивизии (и снова без бронетехники, но при поддержке огня двух танков и двух артбатарей). Попробовал атаковать наши передовые "опорники" восточнее Ямполевки. И снова безрезультатно…

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Не стоит торопить события

Итак, как видим, развитие событий в районе Кременной категорически не нравится российскому военному командованию, и оно применяет в такой ситуации единственный хорошо знакомый ему и обкатанный им же способ действий – "контрактирует противника". При этом оно явно не очень задумывается над такими вопросами, как чем, куда и зачем оно "контратакует" и к каким практическим результатам этот тактический онанизм может привести, но упорно продолжает жечь своих людей и свои боеприпасы в этих малоадекватных судорогах.

О новейшем способе действий на тактическом уровне под общим названием "сводный штурмовой отряд" типа "Шторм", который сейчас российское командование испытывает на Старобельском направлении, мы поговорим в другой раз (как ему кажется, оно изобрело новейший "гениально-эффективный" способ действий на тактическом уровне).

Сейчас гораздо важнее для себя осознать другое – на сегодняшний день просто не имеет смысла читать разнообразные мусорные "информ-источники" о "наши взяли Кременную" или "командование россиян сбежало в Рубежное".

Успокойтесь, ситуация, конечно, развивается, но явно не с той скоростью и содержанием, о которой воют на просторах "тырнета" разнообразные знающие "специалисты".

Да, есть определенные чаяния и надежды, которые вовсе не лишены реальной почвы, но исполнять танец "счастливого бабуина" по поводу "наши прорвали фронт" еще рано. Особенно на основании информации очень сомнительного качества.