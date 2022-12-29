Война не вечна

– Эта война будет продолжаться вечно, – сказал, вздохнув, правитель царства Цзинь. – Уже шесть лет войска царства Ци штурмуют наши границы. Еще несколько лет, и мы не выдержим.

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– Никакая война не длится вечно, правитель, – ответил Хай Тао. – Война, она – как огонь, она сама способствует своему завершению, истребляя то, чем живет. Как огонь пожирает все вокруг и останавливается, когда все испепелит, так и война останавливается, когда ресурсы подходят к концу.

Каждый день войны, каким бы тяжелым и трудным он ни был, приближает завершение войны. С каждым днем Царство Ци слабеет. Понятно, что слабеем и мы. В этой войне мы обороняемся, а значит, враг тратит больше сил. В этой войне мы – слабая сторона, а значит нам нужно дотянуть до истощения врага. Но война не будет вечной. Главное, чтобы в момент ее прекращения у нас была лучшая позиция из возможных. Главное – не оказаться в ситуации, когда наши силы полностью иссякли, а враг еще силен.

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Кто достает ключи от мира

– Когда же нам начать мирные переговоры?

– Если ключи от мира находятся во дворце противника, от нас не зависит, когда начать мирные переговоры. Если ключи от мира находятся во дворце, мы можем начать первыми только тогда, когда готовы капитулировать. Во всех случаях, кроме капитуляции, первым начинает переговоры тот, в чьей руке ключи от мира и войны.