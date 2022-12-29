Війна не вічна

– Ця війна триватиме вічно, – сказав, зітхнувши, правитель царства Цзінь. – Уже шість років війська царства Ці штурмують наші кордони. Ще кілька років, і ми не витримаємо.

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– Жодна війна не триває вічно, правителю, – відповів Хай Тао. – Війна, вона – як вогонь, вона сама сприяє своєму завершенню, винищуючи те, чим живе. Як вогонь пожирає все навколо та зупиняється, коли все спопелить, так і війна зупиняється, коли ресурси добігають кінця.

Кожен день війни, яким би тяжким і важким він не був, наближає завершення війни. З кожним днем царство Ці слабшає. Зрозуміло, що слабшаємо й ми. У цій війні ми обороняємося, а значить, ворог витрачає більше сил. У цій війні ми – слабка сторона, а значить, нам потрібно дотягнути до виснаження ворога. Але війна не буде вічною. Головне, щоб в момент її припинення ми мали кращу позицію з можливих. Головне – не опинитися в ситуації, коли наші сили повністю вичерпалися, а ворог іще сильний.

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Хто дістає ключі від миру

– Коли ж нам почати мирні переговори?

– Якщо ключі від миру лежать у палаці противника, від нас не залежить, коли почати мирні переговори. Якщо ключі від миру лежать в його палаці, ми можемо почати першими тільки тоді, коли готові капітулювати. У всіх випадках, крім капітуляції, першим починає переговори той, в чиїй руці ключі від миру й війни.