Как боевики из банановых республик одобряли свои "конституции"

То есть произошло это без "всенародного обсуждения" и других атрибутов, которые так любят в Кремле.

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К примеру, в 2021 году так называемую доктрину "Русский Донбасс" обсуждали на заседаниях трудовых коллективов тех предприятий, которые были подконтрольны боевикам.

Причина проста – Кремль приложил максимальные усилия для того, чтобы взять под окончательный контроль местных коллаборантов и их силовые группировки. Жителям аннексированных Луганской и Донецкой областей преподнесли подарок в виде принуждения к отказу от украинского гражданства.

По информации Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований и безопасности, творческий процесс создания "конституций" "ЛДНР" происходил за закрытыми дверями. Мало кто из членов "народных советов" так называемых "ЛНР" и "ДНР" имел возможность не то, что принять участие, а хотя бы ознакомиться с текстом "конституции". Несмотря на заявления "официальных представителей народных советов "ЛДНР", "что конституции не будут существенно отличаться от действующих с 2014 года", Кремль решил по-своему.

Причин несколько. Основное и самое главное – взять под жесткий контроль тех немногих местных коллаборантов, которые еще занимают должности в "ЛДНР" и за период своего правления на оккупированных территориях превратились в "элиты" на захваченных территориях.

До проведения референдума истеблишмент квазиреспублик надеялся получить широкие полномочия за счет своего "республиканского статуса". Однако в Кремле максимально ограничили бесконтрольные полномочия главарей "республик" на Донбассе. Их лишили права на прямое избрание – поставив под контроль народных советов.

Согласно принятым "конституциям", депутаты "народных советов" "ЛДНР" будут выбирать руководство сроком на 5 лет. Выборы так называемых "народных советов" на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей планируют провести в сентябре 2023 года. Именно для этого политтехнологи Кремля запустили процесс создания региональных представительств парламентских партий России (всех без исключения) на временно оккупированных территориях Украины.

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В оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей созданы представительства и назначены партийные гауляйтеры политических партий России:

"Единая Россия",

"Справедливая Россия – патриоты – за правду",

"Коммунистическая партия Российской Федерации",

"Новые люди",

"Либерально-демократическая партия России".

Кто теперь главный на оккупированном Донбассе

"Единая Россия" занимает монопольное положение на аннексированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Стоит отметить, что "Единая Россия" начала создавать свои партийные структуры в Луганске и Донецке еще в 2021 году во время избирательной кампании депутатов государственной думы России 2021 года, когда вопреки "минским соглашениям" Кремль решил провести выборы на территории Луганской и Донецкой областей.

Согласно данным мониторинга Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований и безопасности, около 90% сообщений в оккупационных и росСМИ связаны с "Единой Россией" и ее положительным образом. Вассалам Кремля – "Справедливой России – За правду", "ЛДПР", "КПРФ" и "Новым людям" выделено не более 10 – 15% в сложившихся в будущем "оккупационных советах".

Таким образом, Кремль в отличие от предыдущих "конституций" "ЛДНР" ставит под жесткий политический контроль голов на временно аннексированных территориях Луганской и Донецкой областей. При этом он максимально детализировал полномочия членов оккупационных "народных советов" и руководства "республик", переведя максимум властных полномочий под контроль оккупационных "народных советов".

К основным полномочиям оккупационных "народных советов" относится утверждение:

бюджета,

порядка проведения выборов в "народный совет" и в органы местного самоуправления в пределах полномочий, определенных федеральным законом России;

порядок назначения и проведения местных референдумов;

административно-территориальное деление и порядок его изменения;

установление наград и почетных званий, а также порядок награждения наградами и почетными званиями;

в соответствии с законодательством России о налогах и сборах, введении налогов и сборов, порядке и их уплате, установлении налоговых льгот и их применении.

Чем на самом деле занимаются так называемые "народные советы" оккупантов

Как видно из текста оккупационной "конституции", оккупационные "народные советы" обладают более декоративными функциями. В частности, установка наград и почетных званий, чем реальными возможностями.

В искусственные превратились и функции главарей временно аннексированных территорий Луганской и Донецкой областей. Статьи "конституции", определяющие их полномочия, как представительские – в отношениях с президентом России, федеральным собранием России, государственным советом России, другими органами, организациями и должностными лицами.

Но за главарями банановых республик остались:

полномочия назначения глав правительств после проведения консультаций с депутатами;

фактически бесконтрольное назначение министров и руководителей других исполнительных органов псевдореспублик.

Это говорит о том, что кандидатуры на должности главарей оккупационных администраций будут согласовываться заранее. Главной задачей Кремля было убрать из рук "местных элит" силовой блок, полностью подчиненный оккупационному МВД.

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Почему возникло противостояние между предводителями боевиков и Кремлем

Еще в 2016 году, согласно минским договоренностям, были упразднены министерства обороны "ЛДНР". Однако оккупанты включили все военные формирования в "народную милицию". Согласно прошлым оккупационным документам, главнокомандующем этих формирований были главы оккупационных администраций. Теперь такая функция упразднена.

Тайное и оперативное принятие "конституций" "ЛДНР" подтверждает тот факт, что противостояние между "местными элитами" и функционерами Кремля на оккупированных территориях сохраняется.

Прописанный в конституциях "ЛДНР" и инструмент влияния Кремля – отрешение глав "ЛДНР" от должности президентом России в связи с утратой доверия президента России, а также в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

По данным Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований и безопасности, принятие "конституций" в "ЛДНР" носит исключительно декларативный характер. Кремль продолжит свою политику. Речь идет о недоверии местным коллаборантам. Он будет ставить на ключевые должности своих варягов и финансировать все значимые проекты на средства федерального бюджета и допускать к освоению финансовых средств проверенные госкорпорации.

В настоящее время на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей вся власть находится в руках так называемых "руководителей правительств" "ЛДНР". В оккупированной части Донецкой области – это гражданин России Виталий Хоценко, назначенный в 2022 году. До этого он занимал должность директора Департамента в министерстве промышленности России.

На временно оккупированной территории Луганской области руководит первый заместитель совета министров фейковой республики Владислав Кузнецов, который также был назначен в 2022 году. Он гражданин России и до назначения в Луганске занимал должность вице-губернатора Курганской области России.

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Также следует напомнить, что в апреле – мае 2022 года, между "элитами" оккупированных территорий и назначенцами Кремля произошел конфликт. Он произошел из-за того, что Кремль начал избавляться от коллаборантов. Это привело к внутреннему противостоянию, подавленному Кремлем.

Если резюмировать, то Кремль усиливает контроль над оккупационными администрациями в Луганске и Донецке из-за отсутствия полного контроля всей политической сферы оккупированных территорий. Это может привести к политической дестабилизации на оккупированных территориях.