Как россиян снова бросили
И дураки находятся. Это прямо бинго для самой Украины, потому что если бы они остались, то потом ломанулись бы голосовать за Шария и Ко.
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А так один профит – лишь бы их лица запомнили и не дали вернуться.
Пресса Ярославля написала, что беженцам из Херсона выдали сертификаты на покупку квартир. Иди и скупай тот Ярославль, что в 1300 километром от Херсона и 250 километров от Москвы.
В комментарии пришли обманутые ярославцы, все такие бедные в ипотеках, в не расселенных бараках и в поисках справедливости. Новость с лучшими их комментариями набрала еще больше просмотров, чем сама новость.
Так рад за обе стороны! Лишь бы не возвращались.
Реакция россиян на жилье для херсонцев / Скриншот
Ярославцы возмутились в сети / Скриншот
Последние новости из Херсона
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у российских войск на оккупированной Херсонщине наблюдают внутренний дисбаланс и деморализацию. Однако отходить с этой территории они пока не собираются.
- 27 декабря оккупанты обстреляли родильное отделение в Херсоне. К счастью, обошлось без пострадавших, но здание очень разрушено.
- По данным СМИ, так называемую "спецслужбу" на оккупированной Херсонщине возглавляет Александр Якименко, который во времена беглого президента Виктора Януковича был главой СБУ.