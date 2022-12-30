Как россиян снова бросили

И дураки находятся. Это прямо бинго для самой Украины, потому что если бы они остались, то потом ломанулись бы голосовать за Шария и Ко.

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А так один профит – лишь бы их лица запомнили и не дали вернуться.

Пресса Ярославля написала, что беженцам из Херсона выдали сертификаты на покупку квартир. Иди и скупай тот Ярославль, что в 1300 километром от Херсона и 250 километров от Москвы.

В комментарии пришли обманутые ярославцы, все такие бедные в ипотеках, в не расселенных бараках и в поисках справедливости. Новость с лучшими их комментариями набрала еще больше просмотров, чем сама новость.

Так рад за обе стороны! Лишь бы не возвращались.

Реакция россиян на жилье для херсонцев
Реакция россиян на жилье для херсонцев / Скриншот


Ярославцы возмутились в сети / Скриншот

Последние новости из Херсона

  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у российских войск на оккупированной Херсонщине наблюдают внутренний дисбаланс и деморализацию. Однако отходить с этой территории они пока не собираются.
  • 27 декабря оккупанты обстреляли родильное отделение в Херсоне. К счастью, обошлось без пострадавших, но здание очень разрушено.
  • По данным СМИ, так называемую "спецслужбу" на оккупированной Херсонщине возглавляет Александр Якименко, который во времена беглого президента Виктора Януковича был главой СБУ.