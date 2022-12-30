Як росіян знову кинули
І дурні знаходяться. Це прямо бінго для самої України, бо якби вони залишилися, то потім би ломанулись голосувати за Шарія і Ко.
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А так один профіт – аби тільки їх лиця запам'ятали та не дати повернутися.
Преса Ярославля написала, що біженцям з Херсона видали сертифікати на купівлю квартир. Йди й скуповуй той Ярославль, що за 1300 кілометрів від Херсона і 250 кілометрів від Москви.
У коментарі прийшли ошукані ярославці, які всі такі бідні в іпотеках, в не розселених бараках та в пошуках справедливості. Новина з найкращими їх коментарями набрала ще більше переглядів ніж сама новина.
Так радий за обидві сторони! Аби тільки не повертались.
Реакція росіян на житло для херсонців / Скриншот
Ярославці обурились у мережі / Скриншот
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