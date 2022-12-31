Ці слова є ще одним доказом того, що в Пекіні вважають, що успіх Росії у війні з Україною відкриває для керівництва Китаю нові можливості для стосунків із Заходом.

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Китай хоче тріумфу Росії для ослаблення США

Нещодавно голова Китаю Сі Цзіньпін віддав наказ ухвалювати заходи, які б допомогли інтенсифікації економічного та господарчого співробітництва між Китаєм та Росією. Таким чином у Пекіні намагаються робити все можливе для того, щоб:

пом'якшити ефект санкцій цивілізованого світу проти Росії;

надати президенту Росії Владіміру Путіну можливість і надалі розвивати й мілітаризувати свою економіку, готуватися до виживання в умовах довгого та виснажливого конфлікту проти України;

створити ситуацію за умов якої Захід погодиться на поступки Росії.

Це створить для Китаю можливості силового тиску на Тайвань і початку особливих стосунків зі США, які відчували б себе послабленими після тріумфу союзної з Китаєм Росії.

Чому Пекін не наважиться на гостру конфронтацію з Заходом

Треба пам'ятати, що Китай, на відміну від Росії, не може дозволити собі гострого погіршення економічних взаємин із Заходом. Практично весь китайський добробут базується на купівельній спроможності західних країн. Якщо Захід не буде купувати китайські товари, на економіку КНР чекає повний крах.

Цей крах призведе до виснажливої економічної кризи невідомих масштабів в усьому світі. Однак і для самого Китаю це може стати таким ударом, який поставить під сумнів виживання режиму Комуністичної партії Китаю.

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Пекін перебуває у досить непростій ситуації. З одного боку мусить підтримувати Росію, а з іншого – не може допускати гострої конфронтації з Заходом. Ба більше, Китай не може дозволити собі падіння західної економіки. Будь-які кризові події у західній економіці можуть призвести до серйозних проблем у самому Китаї.

До чого призведе війна Ірану

В Ірану цих китайських проблем немає. Країна, яка довго займається розробкою ядерної зброї, хоче за допомогою атомної бомби шантажувати сусідні країни Близького Сходу.

Ірану начхати на західні санкції, бо він вже роками з ними живе. Цей російський союзник насамперед вимагає від Москви військової допомоги в обмін на свої ракети й дрони.

Іран хоче від Росії тієї зброї, якої немає його армія, яка активно готується до ймовірної війни з сусідніми країнами. Першою метою для такої війни буде не Ізраїль, знищення якого є ідеологічною метою Ірану, а Саудівська Аравія. Її послаблення є важливим економічним завданням Ірану, адже саме з цією країною Тегеран конкурує в регіоні.

Зараз, коли з'явилася інформація з Ізраїлю про те, що Іран готується отримати винищувачі з Росії, ймовірність серйозного конфлікту між Іраном та Саудівською Аравією стає очевиднішою.

Конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією може призвести до того, що виробництво нафти у світі зменшиться до критичних значень. Почнеться величезна економічна криза непередбачуваних масштабів, яка може поховати економіку цивілізованого світу і Китаю. От що можуть разом зробити диктатори у своєму бажанні поховати цивілізований світ.

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24 лютого було першим пострілом третьої світової війни. Хай не ядерної, але економічної. Росія та Іран навряд чи багато виграють у цій історії. Але вони досі сподіваються, що тоді, коли вони не дадуть всьому людству жити нормально, на них звертатимуть більше уваги. Звичайно, на маніяків завжди звертають більше уваги, коли вони вчиняють свої злочини.