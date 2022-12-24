Перше Різдво переродженого світу
Важкий урок, але, гадаю, не тільки для мене багато речей відкрилися з іншого боку.
Про головне Який іранський "сюрприз" окупанти готують у Криму
Такими, як раніше, ми вже не будемо. Ніколи. Ні я, ні мої близькі, ні мої друзі, ні моя країна, ні весь світ цілком.
Я спеціально пишу цей допис перед Святвечором. Це – перше Різдво у перетвореному світі.
Російська інтервенція в Україну змусила світ прокинутися чи не вперше після Другої світової війни / Колаж 24 каналу
Цікаве Як Зеленський повторив місію Черчилля у Вашингтоні
Цей світ створив опір відвертому, вселенському злу і боротьба з ним. У якомусь плані те, що трапилося в історії людства, його свідомості за цей рік, – це розворот крутіший, ніж той, що трапився у Другу світову.
Гештальт має бути закритий. Карфаген має бути зруйнований.