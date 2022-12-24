Перше Різдво переродженого світу

Важкий урок, але, гадаю, не тільки для мене багато речей відкрилися з іншого боку.

Про головне Який іранський "сюрприз" окупанти готують у Криму

Такими, як раніше, ми вже не будемо. Ніколи. Ні я, ні мої близькі, ні мої друзі, ні моя країна, ні весь світ цілком.

Я спеціально пишу цей допис перед Святвечором. Це – перше Різдво у перетвореному світі.

Російська інтервенція в Україну змусила світ прокинутися чи не вперше після Другої світової війни / Колаж 24 каналу

Цікаве Як Зеленський повторив місію Черчилля у Вашингтоні

Цей світ створив опір відвертому, вселенському злу і боротьба з ним. У якомусь плані те, що трапилося в історії людства, його свідомості за цей рік, – це розворот крутіший, ніж той, що трапився у Другу світову.

Гештальт має бути закритий. Карфаген має бути зруйнований.