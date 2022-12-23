Історичний візит
Той історичний різдвяний візит британського прем'єра зміцнив альянс та допоміг здобути перемогу в Другій світовій війні, а Вінстон Черчилль став істинним лідером вільного світу, яким наразі є Президент України.
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Тож виступ Володимира Зеленського перед конгресменами став дуже символічним. До того ж він відбувся у День працівників дипломатичної служби та День енергетика – професійних свят тих, хто надзусиллями тримає наш дипломатичний та енергетичний фронт, здобуваючи нашу спільну Перемогу.
І ця місія, виходячи з оцінок візиту американськими політиками, виявилась успішною. Найближчим часом Україна може розраховувати на отримання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot як частини пакету збройної допомоги на 1,85 мільярда доларів, про яку Держдеп США оголосив в середу, 21 грудня. ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо від російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі країни.
США почули Україну
У своєму виступі президент Володимир Зеленський вибрав правильні та дієві аргументи і відвертий та стриманий тон промови. Він підібрав правильні слова, що дійсно знайшли відгук у серцях кожного американця, і це не залишило байдужих серед конгресменів.
Це означає новий поштовх у підтримці України. Зокрема ми можемо розраховувати на додаткові 45 мільярдів доларів фінансування. Законопроєкт про таку допомогу має бути ухвалено в найближчі дні, й для цього особливо важливою була підтримка з боку республіканців.
Після виступу нашого президента низка республіканців-конгресменів у коментарі виданню POLITICO підтвердили, що підтримують Україну та президента Зеленського, хоча й мають намір вимагати контролю за допомогою, яку офіційний Вашингтон надає Києву під час повномасштабної війни. Зокрема про це повідомив представник меншості Палати представників Стів Скаліз після промови Володимира Зеленського в Конгресі США.
Зі свого боку конгресмен від штату Алабама Гері Палмер зазначив, що акцент у виступі Президента України був блискуче створений, щоб зосередити увагу на свободі, що, очевидно, є тим, що дуже цінується в Сполучених Штатах і Європі, й загрозі свободі всюди, якщо не протидіяти Росії.
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"Було дуже важливо, щоб Зеленський визнав, що багато людей стурбовані підзвітністю. Він зробив це. Є прозорість і підзвітність", – підкреслив Палмер.
Якщо згадати, що ще кілька тижнів тому республіканці були готові блокувати надання допомоги Україні аж до висновків щодо звітності, то така зміна позиції на нашу користь є фантастичним успіхом дипломатії президента.
На передовій свободи
В прямому ефірі програмі CNN "Anderson Cooper 360" вона зазначила, що виступ у Конгресі пов'язав "боротьбу українського народу з нашою власною революцією, з нашим власним почуттям, що ми хочемо, щоб у наших домівках було тепло, щоб святкувати Різдво, і щоб ми подумали про всі родини в Україні, які будуть тулитися в холоді та знати, що вони зараз на передовій свободи".
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Вона зазначила, що історичне звернення Зеленського "зміцнило як демократів, так і республіканців, які розуміють, що поставлено на карту в цій боротьбі проти російської агресії, а тепер і з їхнім союзником – Іраном".
Незабаром 2022 рік завершиться. Але наша боротьба з російською агресією триватиме до Перемоги в новому, 2023 році. Перемоги, здобутої, в тому числі, завдяки нашим американським партнерам.