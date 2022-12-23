Історичний візит

Той історичний різдвяний візит британського прем'єра зміцнив альянс та допоміг здобути перемогу в Другій світовій війні, а Вінстон Черчилль став істинним лідером вільного світу, яким наразі є Президент України.

Цікаве Чим небезпечний для України "Катаргейт" і до чого тут Росія

Тож виступ Володимира Зеленського перед конгресменами став дуже символічним. До того ж він відбувся у День працівників дипломатичної служби та День енергетика – професійних свят тих, хто надзусиллями тримає наш дипломатичний та енергетичний фронт, здобуваючи нашу спільну Перемогу.

Саме тому частина виступу була присвячена Бахмуту, де президент як верховний головнокомандувач ЗСУ перебував нещодавно, та його героїчній обороні. Так, передача gрезиденту США Джо Байдену "Хреста бойових заслуг" у якості подарунка від українського офіцера – це більше емоційний, ніж дипломатичний хід, але разом із виступом він став частиною стратегічної місії Зеленського у Штатах: зблизити аж до поєднання позиції як демократів, так і республіканців у парламенті щодо продовження підтримки України та надання нам допомоги коштами та ракетами, засобами ППО та ПРО.

І ця місія, виходячи з оцінок візиту американськими політиками, виявилась успішною. Найближчим часом Україна може розраховувати на отримання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot як частини пакету збройної допомоги на 1,85 мільярда доларів, про яку Держдеп США оголосив в середу, 21 грудня. ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо від російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі країни.

США почули Україну

У своєму виступі президент Володимир Зеленський вибрав правильні та дієві аргументи і відвертий та стриманий тон промови. Він підібрав правильні слова, що дійсно знайшли відгук у серцях кожного американця, і це не залишило байдужих серед конгресменів.

Це означає новий поштовх у підтримці України. Зокрема ми можемо розраховувати на додаткові 45 мільярдів доларів фінансування. Законопроєкт про таку допомогу має бути ухвалено в найближчі дні, й для цього особливо важливою була підтримка з боку республіканців.

Після виступу нашого президента низка республіканців-конгресменів у коментарі виданню POLITICO підтвердили, що підтримують Україну та президента Зеленського, хоча й мають намір вимагати контролю за допомогою, яку офіційний Вашингтон надає Києву під час повномасштабної війни. Зокрема про це повідомив представник меншості Палати представників Стів Скаліз після промови Володимира Зеленського в Конгресі США.

Зі свого боку конгресмен від штату Алабама Гері Палмер зазначив, що акцент у виступі Президента України був блискуче створений, щоб зосередити увагу на свободі, що, очевидно, є тим, що дуже цінується в Сполучених Штатах і Європі, й загрозі свободі всюди, якщо не протидіяти Росії.

Актуальне Путін вже накреслив цілі війни на 2023 рік: чи спрацює ставка кремлівського тирана

"Було дуже важливо, щоб Зеленський визнав, що багато людей стурбовані підзвітністю. Він зробив це. Є прозорість і підзвітність", – підкреслив Палмер.

Якщо згадати, що ще кілька тижнів тому республіканці були готові блокувати надання допомоги Україні аж до висновків щодо звітності, то така зміна позиції на нашу користь є фантастичним успіхом дипломатії президента.

На передовій свободи

Досить впливова серед демократів ексдержсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення Володимира Зеленського до Конгресу "надзвичайним", заявивши, що боротьба країни з російською агресією "довела, що вони є справді хорошою інвестицією для Сполучених Штатів".

В прямому ефірі програмі CNN "Anderson Cooper 360" вона зазначила, що виступ у Конгресі пов'язав "боротьбу українського народу з нашою власною революцією, з нашим власним почуттям, що ми хочемо, щоб у наших домівках було тепло, щоб святкувати Різдво, і щоб ми подумали про всі родини в Україні, які будуть тулитися в холоді та знати, що вони зараз на передовій свободи".

Про головне Окупанти істотно заметушилися на Запоріжжі: де доведеться попрацювати ЗСУ

Вона зазначила, що історичне звернення Зеленського "зміцнило як демократів, так і республіканців, які розуміють, що поставлено на карту в цій боротьбі проти російської агресії, а тепер і з їхнім союзником – Іраном".

Незабаром 2022 рік завершиться. Але наша боротьба з російською агресією триватиме до Перемоги в новому, 2023 році. Перемоги, здобутої, в тому числі, завдяки нашим американським партнерам.