Ворог намагається вгризтися в південь
За багатьма ознаками противник посилено та інтенсивно створює по лінії Василівка – Токмак – Чернігівка одразу кілька рубежів, які складатимуться із системи окремих позиційних районів оборони, пов'язаних між собою у вогневому та логістичному сенсах.
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Крім того, противник посилює угруповання на Мелітопольському та Бердянському напрямках шляхом розгортання додаткових сил та засобів, у тому числі в якості тактичних та оперативно-тактичних резервів. А також здійснює заміну та ротацію тих частин та підрозділів, які в силу низки обставин допустили зниження рівня своєї боєздатності або вимагають доукомплектування та відновлення.
Кубло ворожої артилерії
В останні дві доби також фіксується активне переміщення ствольної та реактивної артилерії противника саме на Мелітопольський напрямок, зокрема:
- через Високе на Василівку пройшла ГАБтр (до семи 152-міліметрових гармат типу 2А65 "Мста-Б");
- з боку Приморського дорогою М-14 на Мелітополь – дві одиниці 300-міліметрових РСЗВ 9К58 "Смерч";
- цим же маршрутом – до чотирьох одиниць 152-міліметрових САУ типу 2С3 "Акація" на тралах.
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Противник явно посилює свої артилерійські підрозділи в районі Василівки, на північний схід від Токмака, також у районі Новогригорівки і намагається поповнити підрозділи 291 артилерійської бригади, які також діють на цьому напрямку та зазнали певних втрат в озброєнні та військовій техніці.