Ворог намагається вгризтися в південь

За багатьма ознаками противник посилено та інтенсивно створює по лінії Василівка – Токмак – Чернігівка одразу кілька рубежів, які складатимуться із системи окремих позиційних районів оборони, пов'язаних між собою у вогневому та логістичному сенсах.

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Крім того, противник посилює угруповання на Мелітопольському та Бердянському напрямках шляхом розгортання додаткових сил та засобів, у тому числі в якості тактичних та оперативно-тактичних резервів. А також здійснює заміну та ротацію тих частин та підрозділів, які в силу низки обставин допустили зниження рівня своєї боєздатності або вимагають доукомплектування та відновлення.

Так, протягом двох останніх діб російське командування провело досить масштабну ротацію підрозділів на Мелітопольському напрямку зі складу 42-й мотострілецької дивізії і 136-й ОМСБр 58-й загальновійськової армії, а також цілої низки підрозділів зі складу 121-го стрілецького полку і 1152-го мотострілецького полку Територіальних військ (ТРВ).

Кубло ворожої артилерії

В останні дві доби також фіксується активне переміщення ствольної та реактивної артилерії противника саме на Мелітопольський напрямок, зокрема:

через Високе на Василівку пройшла ГАБтр (до семи 152-міліметрових гармат типу 2А65 "Мста-Б");

з боку Приморського дорогою М-14 на Мелітополь – дві одиниці 300-міліметрових РСЗВ 9К58 "Смерч";

цим же маршрутом – до чотирьох одиниць 152-міліметрових САУ типу 2С3 "Акація" на тралах.

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Противник явно посилює свої артилерійські підрозділи в районі Василівки, на північний схід від Токмака, також у районі Новогригорівки і намагається поповнити підрозділи 291 артилерійської бригади, які також діють на цьому напрямку та зазнали певних втрат в озброєнні та військовій техніці.