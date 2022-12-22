Враг пытается вгрызться в юг

По многим признакам противник усиленно и интенсивно создает по линии Васильевка – Токмак – Черниговка сразу несколько рубежей, которые будут состоять из системы отдельных позиционных районов обороны, связанных между собой в огневом и логистическом смыслах.

Интересное Украина уже стала лидером НАТО и сопротивлением четвертой мировой войне

Кроме того, противник усиливает группировку на Мелитопольском и Бердянском направлениях путем развертывания дополнительных сил и средств, в том числе в качестве тактических и оперативно-тактических резервов. А также производит замену и ротацию тех частей и подразделений, которые в силу ряда обстоятельств допустили снижение уровня своей боеспособности или требуют доукомплектования и восстановления.

Так, в течение двух последних суток российское командование провело достаточно масштабную ротацию подразделений на Мелитопольском направлении из состава 42-й мотострелковой дивизии и 136-й ОМСБр 58-й общевойсковой армии, а также целого ряда подразделений из состава 121-го стрелкового полка и 1152-го мотострелкового полка Территориальных войск (ТРВ).

Гнездо вражеской артиллерии

В последние двое суток также фиксируется активное перемещение ствольной и реактивной артиллерии противника именно на Мелитопольское направление, в частности:

через Высокое на Васильевку прошла ГАБтр (до семи 152-миллиметровых пушек типа 2А65 "Мста-Б");

со стороны Приморского по дороге М-14 на Мелитополь – две единицы 300-миллиметровых РСЗО 9К58 "Смерч";

по этому же маршруту – до четырех единиц 152-миллиметровых САУ типа 2С3 "Акация" на тралах.

О главном На сколько еще у России хватит денег для войны: красноречивые цифры

Противник явно усиливает свои артиллерийские подразделения в районе Васильевки, северо-восточнее Токмака, а также в районе Новогригоровки и пытается пополнить подразделения 291 артиллерийской бригады, которые также действуют на этом направлении и понесли определенные потери в вооружении и военной технике.