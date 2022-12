Как задабривали дракона

В том числе и за более чем спорный заголовок. Во-первых, четвертая мировая война, объявленная Западу Путиным, возомнившим взять реванш за поражение СССР в третьей мировой (холодной), идет уже много лет.

Интересное На сколько еще у России хватит денег для войны: красноречивые цифры

Можно спорить, началась ли она 08.08.08 или 20.02.14. Вторая мировая война, развязанная предшественником Путина Гитлером с целью реванша за поражение Германии в Первой мировой войне, тоже началась гораздо раньше, чем 01.09.1939.

Возможно, автор вкладывал несколько иной смысл в свой заголовок. А именно: "How to avoid nuclear war". Эта тема, порожденная циничным ядерным шантажом Кремля, действительно активно обсуждалась западной политической мыслью последние лет пятнадцать.

И вся западная политическая мысль во главе со своим патриархом Генри Киссинджером дружно отвечала на этот вопрос: "Необходимо учитывать озабоченности Кремля особенно в его ближнем зарубежье – зоне его привилегированных интересов".

Озабоченности учитывались и последовательно становились все более наглыми и преступными. Пока, наконец, где-то к октябрю 2022 года Путин серьезно, по-взрослому, по-гитлеровски не озаботился практической реализацией своей программы геноцида украинского народа. Надо отдать должное Западу. Он, наконец, устыдился.

На Путина нашли управу

Путину очень ясно объяснили две вещи. Во-первых, в случае использования им ядерного оружия последствия для России и для него лично будут horrific and catastrophic. НАТО дальним огневым воздействием испепелит Черноморский флот и российскую группировку в Украине. А самого военного преступника просто убьют, не дожидаясь формальностей международного трибунала. Во-вторых, Путин проиграл войну. Единственным способом достижения мира является уход российских войск со всей оккупированной территории Украины. Пока он на это не согласится, мирные переговоры с ним невозможны. После войны должна быть гарантирована безопасность Украины от возможного повторения российской агрессии.

Так о чем же тогда статья Киссинджера, если война давно уже идет и даже, кажется, близится к завершению, а на ядерный шантаж Путина Запад нашел уже, наконец, адекватный ответ?

Я предложу свой вариант заголовка ниже. Но сначала мне хотелось бы остановиться на сильных, как мне представляется, сторонах позиции мэтра мировой политики.

Еще полгода назад в предыдущем своем выступлении на ту же тему Киссинджер первым среди западных политиков и экспертов настаивал на:

a) Украина де-факто уже является членом НАТО;

б) единственной надежной гарантией безопасности Украины может быть только ее полноправное членство в НАТО.

О главном "Круче "распятого мальчика": новая выдумка Захаровой пробила дно

На членстве в НАТО, как необходимой гарантии безопасности Украины, настаивает не кто иной, как Киссинджер, последние лет двадцать последовательно выступавший за "финляндизацию" Украины. Что парадоксально, он и сегодня остался верен этой дорогой ему идее. Но оцените, какой тектонический сдвиг произошел в настроениях всего Запада. В том числе и в самой Финляндии.

Еще в прошлом году вступление Финляндии в НАТО было невозможным. Кстати, обратите внимание, с каким смирением встретил очередную (6-ю) волну расширения НАТО страшный и ужасный Кремль. Где мордастый Рябков, требующий от финнов и шведов собирать монатки и убираться вон? Запад перестал бояться кремлевских шантажистов. На них нашлась управа. Теперь они сами навсегда будут бояться. Что же такое произошло?

А все очень просто – отвечает нам Киссинджер: "Украина впервые в современной истории стала ведущим государством в Центральной Европе. С помощью своих союзников и вдохновленная своим президентом Владимиром Зеленским, Украина поставила в тупик российские обычные вооруженные силы, которые нависали над Европой со времен Второй мировой войны. А международная система, включая Китай, выступает против российской угрозы или использования ее ядерного оружия.

Этот процесс поднял первоначальные вопросы о членстве Украины в НАТО. Украина получила одну из самых больших и эффективных сухопутных армий в Европе, оснащенную Америкой и ее союзниками. Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, в чем бы это ни выражалось. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла, особенно после вступления Финляндии и Швеции в НАТО".

Украина в НАТО – уже не фантастика

Золотые слова за исключением, к сожалению, одной фальшивой ноты в ключевой фразе. Западу, даже его самым выдающимся представителям, необходимо еще продолжать по капле выдавливать из себя коллективного Чемберлена. Какой, к черту, peace process должен привести Украину в НАТО?! Какое собачье дело путинским преступникам до решения суверенной Украины, обладающей one of the largest and most effective land armies in Europe, о ее вступлении в НАТО? Да, это предмет переговоров Украины, но не с террористической РФ, а со своими западными союзниками.

И этот процесс Украина начала, подав официальную заявку о своем вступлении в организацию. На встрече министров иностранных дел в Бухаресте (28 – 29 ноября) генсек НАТО Столтенберг заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО после Победы, как гарантии ее безопасности в послевоенный период. Эта идея не прозвучала бы на столь высоком уровне (генсек НАТО уполномочен озвучивать только консолидированную позицию стран-членов НАТО), если бы Киссинджер не взрыхлил западное политическое сознание для ее принятия.

Проницательный аналитик одним из первых на Западе понял, что исчезла главная и вслух никогда не звучавшая причина отказа Украине в ее вступлении в НАТО. Страны НАТО вовсе не горели желанием брать на себя по статье V Устава юридические обязательства сражаться на территории Украины, защищая ее от возможной российской агрессии. В постиндустриальных обществах очень трудно убеждать и посылать людей умирать за Киев. Опыт российско-украинской войны перевернул все прогнозы западных разведок. Он убедительно продемонстрировал, что для того, чтобы защитить своего союзника Украину и себя самих, западным солдатам вовсе не потребуется умирать за Киев.

Достойно внимания Как россияне опровергли собственный миф об "оккупации Украины США и НАТО"

Битву за Киев выиграли сами украинцы, отразив нападение "второй в мире армии". Западному же обывателю потребуется всего лишь выдержать такие тяжелейшие военные испытания, как повышение на 2 доллара цены за галлон бензина в США или понижение комнатной температуры на 1 градус по Цельсию в Германии.

Ну, и, разумеется, союзники по НАТО и прежде всего США должны будут непрерывно снабжать сражающуюся с абсолютным злом самую эффективную европейскую армию самым современным западным оружием и предоставлять ей спутниковую разведывательную информацию в режиме реального времени.

Именно этот устойчивый механизм взаимодействия Украины и НАТО сейчас и реализуется, несмотря на отчаянное сопротивление путинской пятой колонны на Западе. В результате Украина на наших глазах становится де-факто не просто членом НАТО, а лидером НАТО, лидером Свободного мира в его сопротивлении агрессору, развязавшему четвертую мировую войну против (как тот сам ежедневно бахвалится) всего Запада.

Страх поражения кремлевского монстра

Почему же Киссинджер, первым так далеко шагнувший в осознании этой новой геополитической реальности и так много сделавший для восприятия ее западным политикумом, ослабил впечатление от своей статьи неприемлемыми предложениями о поэтапной деоккупации Украины. Тем более, когда официальная позиция G7 (на наших глазах перерастающей в G8) сегодня гораздо более решительная. Лидеры G7 / G8 требуют полного вывода войск оккупантов со всей территории Украины и обязуются привлечь военного преступника Путина к ответственности.

А вы перечитайте еще раз статью. Вам не кажется, что наиболее точным заголовком для нее был бы не "How to avoid another world war", а "How to avoid the break-up of Russia" ("Как нам предотвратить распад России")?

Понимая и приветствуя неизбежность Победы Украины, автор вместе с тем опасается, что стремительное обвальное слишком позорное поражение России приведет не только к уходу Путина, но и к коллапсу всей системы российской власти, к классической российской смуте и гражданской войне, в предчувствии которой одна за другой уже формируются частные армии.

От себя добавлю, что это будет новый тип гражданской войны, в которой стороны будут сражаться между собой не за какие-то идеологические фантомы, а за чисто конкретные оказавшиеся бесхозными триллионные активы. Армия Пригожина – это первый пришелец из нашего недалекого будущего.

Вот характерный пассаж озабоченного судьбами России Киссинджера: "Распад России может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в спорный вакуум. Его конкурирующие общества могут решить разрешить свои споры с помощью насилия. Другие страны могут попытаться расширить свои притязания силой. Все эти опасности будут усугубляться наличием тысяч единиц ядерного оружия, что делает Россию одной из двух крупнейших ядерных держав мира".

Киссинджер надеется избежать этого сценария, предлагая вариант "мягкой, поэтапной, управляемой" капитуляции России, позволяющей окружению Путина "спасти лицо" и сохранить на какое-то время власть (и собственность!) в потерпевшей поражение стране.

Такие же опасения и настроения характерны сейчас для очень многих на Западе. Полтора десятилетия Кремль шантажировал Запад своей "не имеющей аналогов в мире" ядерной мощью, а сегодня пугает своей слабостью и неуправляемым распадом России. А Запад охотно пугается. Вспомните, как в августе 1991 года президент США Буш-старший уговаривал в Киеве Верховный Совет УССР не поднимать вопрос о независимости Украины. Распад СССР страшил американцев непредсказуемостью его последствий.

Не упустите Зеленский в Бахмуте снова дал пинка трусливой бункерной крысе

Цена Победы

Что касается лидеров G7, то их политическая позиция, как мы видели, безупречна. Но что-то мешает пожилому нерешительному человеку в Овальном кабинете трансформировать эту достойную позицию в практические действия.

Решительный украинский генерал стоит в 84 километрах от Мелитополя, готов пройти этот путь, взять ключевой в системе российской обороны город и положить конец агонии Путина и геноциду украинского народа. Но ему нужно для этого 300 танков, 700 бронетранспортеров и 500 гаубиц.

Генсек НАТО Столтенберг справедливо сказал на днях: "Те price we pay is in money. While the price the Ukrainians Pay is in blood. If Putin succeeds we will all pay a much higher price".

Сегодня в Белом Доме в Капитолии президент истекающей кровью сражающейся Украины будет убеждать Запад выполнить свой союзнический долг. Зеленский полетел в Вашингтон...