Исторический визит

Тот исторический рождественский визит британского премьера укрепил альянс и помог одержать победу во Второй мировой войне, а Уинстон Черчилль стал истинным лидером свободного мира, которым сейчас является Президент Украины.

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Так что выступление Владимира Зеленского перед конгрессменами стало очень символическим. К тому же оно состоялось в День работников дипломатической службы и День энергетика – профессиональных праздников тех, кто сверхусилиями держит наш дипломатический и энергетический фронт, борясь за нашу общую Победу.

Именно поэтому часть выступления была посвящена Бахмуту, где президент как верховный главнокомандующий ВСУ находился недавно, и его героической обороне. Так, передача президенту США Джо Байдену "Креста боевых заслуг" в качестве подарка от украинского офицера – это более эмоциональный, чем дипломатический ход, но вместе с выступлением он стал частью стратегической миссии Зеленского в Штатах: сблизить вплоть до сочетания позиции как демократов, так и республиканцев в парламенте о продолжении поддержки Украины и оказании помощи деньгами и ракетами, средствами ПВО и ПРО.

И эта миссия, исходя из оценок визита американскими политиками, оказалась успешной. В ближайшее время Украина может рассчитывать на получение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot как части пакета вооруженной помощи на 1,85 миллиарда долларов, о которой Госдеп США объявил в среду, 21 декабря. ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо от российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны.

США услышали Украину

В своем выступлении президент Владимир Зеленский выбрал правильные и действенные аргументы и откровенный и сдержанный тон речи. Он подобрал правильные слова, действительно нашедшие отклик в сердцах каждого американца, и это не оставило равнодушных среди конгрессменов.

Это означает новый толчок в поддержке Украины. В частности, мы можем рассчитывать на дополнительные 45 миллиардов долларов финансирования. Законопроект о такой помощи должен быть принят в ближайшие дни, и для этого особенно важна была поддержка со стороны республиканцев.

После выступления нашего президента ряд республиканцев-конгрессменов в комментарии изданию POLITICO подтвердили, что поддерживают Украину и президента Зеленского, хотя намерены требовать контроля над помощью, которую официальный Вашингтон предоставляет Киеву во время полномасштабной войны. В частности, об этом сообщил представитель меньшинства Палаты представителей Стив Скализ после речи Владимира Зеленского в Конгрессе США.

Со своей стороны конгрессмен от штата Алабама Гэри Палмер отметил, что акцент в выступлении Президента Украины был блестяще создан, чтобы сосредоточить внимание на свободе, что очевидно является тем, что очень ценится в Соединенных Штатах и Европе, и угрозе свободе повсюду, если не противодействовать России.

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"Было очень важно, чтобы Зеленский признал, что многие обеспокоены подотчетностью. Он сделал это. Есть прозрачность и подотчетность", – подчеркнул Палмер.

Если вспомнить, что еще несколько недель назад республиканцы были готовы блокировать оказание помощи Украине вплоть до выводов по поводу отчетности, то такое изменение позиции в нашу пользу является фантастическим успехом дипломатии президента.

На передовой свободы

Достаточно влиятельная среди демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала обращение Владимира Зеленского к Конгрессу "потрясающим", заявив, что борьба страны с российской агрессией "доказала, что они действительно хорошая инвестиция для Соединенных Штатов".

В прямом эфире программе CNN "Anderson Cooper 360" она отметила, что выступление в Конгрессе связало "борьбу украинского народа с нашей собственной революцией, с нашим собственным чувством, что мы хотим, чтобы в наших домах было тепло, чтобы праздновать Рождество, и чтобы мы подумали обо всех семьях в Украине, которые будут ютиться в холоде и знать, что они сейчас находятся на передовой свободы".

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Она отметила, что историческое обращение Зеленского "укрепило как демократов, так и республиканцев, понимающих, что поставлено на карту в этой борьбе против российской агрессии, а теперь и с их союзником – Ираном".

Скоро 2022 год завершится. Но наша борьба с российской агрессией продлится до Победы в новом, 2023 году. Победы, одержанной, в том числе благодаря нашим американским партнерам.