Речи президента РФ Путина и министра обороны Шойгу на коллегии Минобороны РФ формулируют план войны РФ на 2023 год, я собрал для анализа ключевые тезисы из двух выступлений в один текст. Итак, каков этот план, судя по заявлениям военно-политического руководства РФ, и какие выводы.

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Численность армии увеличивается до 1,5 миллиона человек, количество контрактников до 695 тысяч

Штатная численность Минобороны РФ составляла 2,1 миллиона человек, в том числе военнослужащих – 1,1 миллиона человек.

Увеличение численности не означает, что РФ планирует проводить дополнительную мобилизацию – это означает, вероятно, что в состав Вооруженных сил РФ включат всех мобилизованных 300 тысяч россиян, и, очевидно, примерно 100 тысяч мобилизованных на оккупированных территориях в составе 1-го и 2-го армейских корпусов псевдореспублик на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Увеличение Вооруженных сил на 500 тысяч человек полностью направлено на увеличение боевого состава сухопутных войск. До начала вторжения сухопутные, воздушно-десантные войска и морская пехота составляли суммарно до 500 тысяч человек, то есть увеличение численности наземных сил планируется в два раза по сравнению с 2021 годом. Численность профессиональных контрактников, которая составляла в 2021 году примерно 405 тысяч человек, планируется довести в 2022 году до 521 тысячи человек, а в течение 2023 года – до 695 тысяч человек.

Развертывание 20 новых дивизий наземных сил для удерживания Крымского коридора и войны против Украины

"Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии. Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад. Сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также – артиллерийские бригады большой мощности. На базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты".

Приоритетом РФ определено удерживание коридора из РФ в Крым через Запорожскую и Херсонскую области, именно там планируется создание новых дивизий. Самые боеспособные бригады десантников, морской пехоты, мотострелковые будут развернуты в дивизии, то есть там, где есть боеспособные командные кадры.

Если исходить из действующих штатов, россияне планируют развернуть до 100 новых батальонно-тактических групп, причем применение должно быть упорядочено в составе своих дивизий. По всей видимости, часть мобилизованных в РФ будет направлена для комплектования именно этих новых соединений.

Тактику артиллерийского наступления и контрбатарейной борьбы планируется усовершенствовать за счет создания артиллерийских дивизий.

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Борьба за господство в воздухе

"Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80 – 100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации".

Для улучшения взаимодействия с наземными силами, непосредственной поддержки войск, подавления системы ПВО ВСУ россияне придают каждой общевойсковой армии в Украине по отдельной авиационной дивизии и в каждой из этих дивизий создают полк ударной авиации, судя по штату из бомбардировщиков типа Су-24 и Су- 34.

Судя по плану ввести в строй три стратегических ракетоносца типа Ту-160, также планируется увеличение производства крылатых ракет воздушного базирования для ударов по Украине.

Резкое насыщение войск беспилотниками до уровня пехотного отделения, сетецентрическая война

"Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени.

Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца. К этому надо идти, к этому нужно стремиться".

Российское командование осознало ключевое значение беспилотников для ситуационной осведомленности и планирует ввести изменения в организационно-штатной структуре и резко увеличить численность дронов, начиная с наименьшего подразделения – отделения. В настоящее время штатные подразделения БПЛА в Вооруженных силах РФ созданы исключительно на уровне бригады – полка.

Поднятие призывного возраста до 21 года и повышение боеспособности призывников

Опыт войны показал полную небоеспособность 18-летних юношей в рядах Вооруженных Сил РФ. В настоящее время в Вооруженных силах РФ около 270 тысяч призывников ежегодно. Таким образом, цель – получить для армии более самостоятельных и оподведомственных призывников с опытом работы и после учебы, поскольку именно призывники являются основным источником вербовки Вооруженными силами РФ контрактников.

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На территории Западного военного округа создаются Ленинградский и Московский военные округа

Цель развертывания Ленинградского военного округа – усиление угрозы в направлении Балтии и Финляндии. Цель создания Московского округа – управление стратегическими резервами Вооруженных сил РФ и частями центрального подчинения, которые сконцентрированы в центральной России.

Западный военный округ, таким образом, будет полностью сосредоточен на ведении боевых действий против Украины и контроле Беларуси.

Усиление боеспособности боевой техники

Разворачиваются три новых ремонтных завода и дополнительные ремонтные подразделения в войсках.

Выводы

Россия в 2023 году планирует:

1. Закрепиться на захваченных территориях, прежде всего – на коридоре в Крым.

2. Подготовить масштабную наступательную операцию по всем наземным направлениям, создав численное преимущество и расширив линию фронта.

3. Успех в наземной войне планируется достичь за счет качественных изменений в тех областях, где россияне уступают украинцам: изменениях организации и управления, тесном взаимодействии войск на земле и в воздухе, достижении лучшей координации между средствами разведки и средствами поражения, усилении ситуационной осведомленности.

4. Россия осознает преимущество украинцев в боеспособности, поэтому пытается ввести качественные изменения в комплектовании войск, чтобы обеспечить более высокое качество мобилизационных резервов.

5. Россия готовится к долговременной войне, никаких признаков политического решения и мира не просматривается.

Относительно реалистичности: в полном объеме выполнить поставленные задачи РФ не сможет, поскольку ограничений в кадрах и промышленных возможностях, нового вооружения даже для восстановления потерь не хватает. Новые части будут создаваться на старой технике с баз хранения, которой тоже не хватает, полной укомплектованности не будет.

Никакие сети управления типа "Старлинк" Россия создать не способна, поскольку не имеет сотен коммуникационных спутников и не способна их разработать и развернуть.

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Под такое количество войск нет и командиров, особенно звена взвод – батальон. Значительного численного преимущества враг над ВСУ не достигнет даже с этими цифрами, но локальное преимущество возможно.

Некоторые выводы из опыта боевых действий враг сделал верные и определил новые приоритеты своей военной политики, на которые Украине и НАТО придется в новом году системно реагировать.

У Украины и союзников есть все возможности достичь победы в войне и в новых битвах, для этого нужно объективно оценивать вызовы со стороны врага и осуществить собственное оборонное планирование.