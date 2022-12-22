Коррупционный футбол

Как известно, речь идет об "отмывании" репутации Катара европейскими функционерами на фоне обвинений страны в систематических нарушениях мигрантов, работавших на строительстве объектов для чемпионата мира по футболу.

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При этом среди фигурантов скандала не просто рядовые политики или чиновники, а вице-спикер Европарламента Ева Кайли, которую еще 9 декабря задержали, а 13 декабря почти единогласно Европарламент проголосовал за досрочное прекращение ее полномочий.

Полицейские рейды обнаружили 1,5 миллиона евро наличными, половина из которых была найдена в гостиничном номере, снятом отцом Кайлы, а еще 150 тысяч евро – в квартире ее партнера, уже признавшего собственную причастность к скандалу.

Также обвинения предъявлены еще по меньшей мере четырем фигурантам, а еще 10 человек приобщены к делу в разном правовом статусе. Более того, стало известно, что, кроме Катара, теперь уже экс-вице-спикер и отдельные представители Европарламента от Европейской народной партии также были приобщены частью расследования мошенничества, связанного с бюджетом ЕС. И хотя все эти авгиевы коррупционные конюшни кажутся далекими от украинских политических реалий, их ударная волна может затронуть и Украину. И вот почему.

Угрозы для Украины

Во-первых, они подрывают серьезно репутационную составляющую европейских институций и даже могут привести к отставке главы Европарламента Жозеппа Борреля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если подозрения в коррупции будут подтверждены. Тем более, что Урсула фон Дер Ляйен также находится в поле зрения Европейской прокуратуры еще и в контексте торговых переговоров по вакцинам.

Относительно прозрачности их закупок тоже хватает вопросов. В то же время, еще один громкий коррупционный скандал дополнительно психологически будет давить на руководство ЕС. Тем более, что подобные прецеденты в истории ЕС уже были. Достаточно вспомнить 1999 год и отставку главы Еврокомиссии Жака Сантера, вынужденного уйти с собственного поста на фоне тоже коррупционного скандала.

Такой сценарий будет крайне неудобным для Украины. Ведь любое изменение руководства европейских институций мало того, что отвлечет от украинского контекста ЕС, так еще потребует дополнительного времени для переизбрания его руководства и установления доверительных контактов с ним. А дополнительные затраты времени в нашем случае – слишком большая роскошь.

Во-вторых, задержан вице-спикер Европарламента Ева Кайли, а также ряд других фигурантов скандала представляют социал-демократическое крыло Европарламента, что ожидаемо уже запустило волну критики со стороны правоцентристских сил и может активизировать дополнительно антиевропейские и антидемократические движения в Европе. Интенсификация последних особенно опасна в свете того, что это будет способствовать росту на Западе популистских настроений и сил, которые могут одержать верх на выборах в 2024 году. А все они, как известно, достаточно скептически относятся к вопросу о помощи Украины как на уровне военной, так и финансовой поддержки.

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В-третьих, это удачное поле для спекуляций и манипуляций самой российской пропаганды, чтобы культивировать разбалансированность внутри ЕС, подобную той, которая была в свое время активирована на фоне кризиса с беженцами. И история с Катаром для этого может оказаться только вершиной айсберга. Ведь по данным недавнего исследования Transparency International, на протяжении 2019 – 2022 годов евродепутаты опубликовали только 28 000 собственных лоббистских встреч. При этом часть оказалась неопубликованной, и наибольший процент таких непубличных встреч с лоббистами оказался среди депутатов от Греции, представители которой стали фигурантами коррупционного скандала с Катаром, Латвии и Кипра.

А это может спровоцировать новую волну расследований и подозрений в теневом лоббизме среди европарламентариев, разгонять которые будет заинтересована Россия, подогревая благодаря этому протестные настроения среди населения ЕС.

Более того, усилением для удачного восприятия такой риторики станет еще и сложная экономическая ситуация в Европе, которую, в том числе, рядовые европейцы связывают с коррупцией. Ведь согласно весенним опросам Eurobarometer, 65% жителей ЕС видят коррупцию как одну из главных составляющих, что мешает развитию конкуренции в экономике, а еще 41% убеждены, что коррупции стало больше, а ее убытки для континентальной экономики союза в разы больше любого эмбарго или антироссийских санкций (по предварительным оценкам, сумма ущерба европейской экономике от коррупции оценивается примерно в 120 миллиардов евро в год).

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Как это ударит по России

В то же время есть в этой истории и безоговорочный плюс. "Катаргейт" был обнаружен не случайно, а в рамках расследования потенциального российского и китайского влияния на институты в ЕС. А это дает основания допускать, что по крайней мере в ближайшей перспективе эта ситуация ограничит влияние теневых лоббистов Кремля из-за опасений и европарламентариев, и депутатов национальных законодательных органов быть уличенными в представлении интересов третьих стран.

Потому что последствия этого будут предусматривать гораздо больше, чем просто проблемы с правосудием. Ведь после признания на уровне ЕС России государством-спонсором терроризма обвинения в подобных лоббистских связях с Москвой будут означать для многих представителей европейской политической элиты крах собственной карьеры и угрозу нездоровой турбулентности на национальном уровне своих стран, что для большинства из них крайне ненужная вещь. По крайней мере, сейчас, когда их позиции и так находятся под порывистым ветром энергокризиса и угрозами штормовой рецессии.