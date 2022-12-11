Об этом сообщил представитель главы Европарламента Роберты Метсолы. Он подчеркнул, что ЕН решительно выступает против коррупции.

К теме В Бельгии арестовали заместитель главы Европарламента: ее связывают с махинациями по ЧМ-22

"В свете судебных расследований, проведенных бельгийскими властями, президент Мэтсола решила немедленно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, которые были делегированы Еве Кайли в должности вице-президента Европарламента", – говорится в сообщении.

Кроме этого, греческая социалистическая партия ПАСОК, в которую входила Кайли, сообщила, что подозреваемую "исключили" из рядов организации.

Что известно об инциденте с Кайли

Вице-президента Европарламента Кайли арестовала Федеральная прокуратура Бельгии. Она была ответственна за отношения с Ближним Востоком.

Правоохранители подозревают, что "государство Персидского залива", где проходит чемпионат мира по футболу, могло повлиять на решение Европейского парламента, подкупая чиновников. Следователи, проведшие обыски в 16 местах в Брюсселе, нашли примерно 600 тысяч евро наличными, компьютеры и телефоны.

Кроме Кайли, прокуратура арестовала для допросов еще троих человек. Их имен пока не называют.

Примите во внимание! Бельгийская федеральная прокуратура не называет страну, но анонимный источник подтвердил для AFP, что говорится о Катаре. Кроме этого, об этом рассказали издания Le Soir и Knack.