Об этом сообщил представитель главы Европарламента Роберты Метсолы. Он подчеркнул, что ЕН решительно выступает против коррупции.
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"В свете судебных расследований, проведенных бельгийскими властями, президент Мэтсола решила немедленно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, которые были делегированы Еве Кайли в должности вице-президента Европарламента", – говорится в сообщении.
Кроме этого, греческая социалистическая партия ПАСОК, в которую входила Кайли, сообщила, что подозреваемую "исключили" из рядов организации.
Что известно об инциденте с Кайли
Вице-президента Европарламента Кайли арестовала Федеральная прокуратура Бельгии. Она была ответственна за отношения с Ближним Востоком.
Правоохранители подозревают, что "государство Персидского залива", где проходит чемпионат мира по футболу, могло повлиять на решение Европейского парламента, подкупая чиновников. Следователи, проведшие обыски в 16 местах в Брюсселе, нашли примерно 600 тысяч евро наличными, компьютеры и телефоны.
Кроме Кайли, прокуратура арестовала для допросов еще троих человек. Их имен пока не называют.