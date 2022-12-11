Про це повідомив представник голови Європарламенту Роберти Метсоли. Він наголосив, що ЄП рішуче виступає проти корупції.
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"У світлі судових розслідувань, проведених бельгійською владою, президентка Метсола вирішила негайно призупинити всі повноваження, обов'язки й завдання, які були делеговані Єві Кайлі на посаді віцепрезидентки Європарламенту", – мовиться у повідомленні.
Крім цього, грецька соціалістична партія ПАСОК, до якої входила Кайлі, повідомила, що підозрювану "виключили" з лав організації.
Що відомо про інцидент з Кайлі
Віцепрезидентку Європарламенту Кайлі заарештувала Федеральна прокуратура Бельгії. Вона була відповідальною за відносини з Близьким Сходом.
Правоохоронці підозрюють, що "державу Перської затоки", де проходить чемпіонат світу з футболу, могла вплинути на рішення Європейського парламенту, підкуповуючи чиновників. Слідчі, які провели обшуки у 16 місцях у Брюсселі, знайшли приблизно 600 тисяч євро готівкою, комп'ютери та телефони.
Крім Кайлі, прокуратура заарештувала для допитів ще трьох осіб. Їхніх імен наразі не називають.