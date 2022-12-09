За даними федеральної прокуратури, Кайлі затримали на гарячому.

Важливо Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Крім того, раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару.

Інші двоє заарештованих:

лобіст, ім'я якого не називається,

профспілковий діяч Лука Вісентіні.

Останній минулого місяця був обраний генеральним секретарем Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), що налічує 200 мільйонів членів по всьому світу.

Що відомо про Єву Кайлі

Це колишня телеведуча, а з 2014 року – депутатка Європарламенту від грецької партії. Цього року вона також посіла крісло віце-президента Європейського парламенту, відповідаючи, зокрема, за відносини з Близьким Сходом.

За деякими даними, Катар, який нині приймає чемпіонат світу з футболу, намагався вплинути на рішення Європейського парламенту, даючи великі суми грошей. Під час обшуків слідчі вилучили загалом:

близько 600 тисяч євро готівкою,

велику кількість комп'ютерної техніки,

кілька мобільних телефонів.

Додамо, що чемпіонат світу з футболу в Катарі у 2022 році мав розпочатися 21 листопада. Але ФІФА перенесла початок турніру. Матч-відкриття ЧС-2022 відбувся 20 листопада. І зіграв у ньому саме Катар проти Еквадору. Тоді ж і відбулася церемонія відкриття.