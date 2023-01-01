Об этом 24 каналу казал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор. Он подчеркнул, что в начале вторжения была заметно поставлена политическая задача, которую невозможно выполнить.

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Полковник объяснил проколы россиян в начале вторжения

Ширина фронта на 24 февраля составила 2,4 тысячи километров, где были задействованы российские войска. "А это просто невыполнимая и непосильная задача русской армии даже в ее полном количестве", – считает эксперт.

По его словам, даже если бы было 2 миллиона россиян на 2 километра фронта, они не смогли бы задачу оккупации Украины.

Но поскольку российские военные выполняют какие-либо задачи, они начали это делать 24 февраля. И, растянувшись по ширине фронта, они никак не могли выполнить эту боевую задачу. То есть россияне сами себе подставили подножку в начале,

– объяснил Свитан.

Полковник отметил, что с военной точки зрения такое количество войск было оптимально использовать для задания – выйти по сухопутному коридору в Крым, не больше. И по его мнению, такую задачу к тому времени оккупанты действительно могли выполнить.

Роман Свитан объяснил, почему у россиян не осуществился "план вторжения":

с военной точки зрения – это бессмысленное решение, российские военные сами себе выстрелили в голову,

а с политической точки зрения – это просто непродуманное решение, основанное, скорее всего, на механизмах, которыми россияне могли воспользоваться, имея "своих" людей в украинском политикуме в начале войны.

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Сначала шли переговоры. Россияне хотели решить вопрос политическим путем. Я бы сказал, что украинские политики хотели сдаться, но не получилось из-за того, что армия была негативно настроена к капитуляции, поэтому они "не успели сдаться",

– объяснил Свитан.

Военный эксперт сказал, что потом последовал обратный механизм – украинская армия отошла на определенные рубежи и начала выполнять свои боевые задачи – защищать государство и территориальную целостность. Итак, ВСУ начали уничтожать российскую армию.

К слову, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что в 2023 году на украинцев ждет победа. Он заверил, что хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года. Кроме того, Буданов сказал, что ракет у страны-агрессорки осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.