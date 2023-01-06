Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал главное условие, которого нет у россиян для повторного мощного наступления.
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Планы россияне по поводу наступательных действий даже сейчас не удивляют Коваленко. Он убежден, что такие намерения у них будут, даже когда в России закончатся танки, артиллерия и т.д.
"Это реваншистская философия, реваншистское мировоззрение, недоимперское, которое присутствует в Кремле. Поэтому эти планы будут существовать всегда", - добавил военный обозреватель.
Есть ли возможности
Но главный вопрос о возможностях россиян. Коваленко убежден, что у оккупантов их становится с каждым днем меньше и меньше.
Они истощаются. Демилитаризация сейчас происходит именно России, отнюдь не ВСУ,
– подчеркнул Коваленко.
Если на февраль 2023 они будут готовить какие-то наступательные действия, для этого нужно накопить соответствующие ресурсы. Ведь России на фронте их сейчас критично не хватает, заметил спикер.
"Но как можно накопить соответствующий ресурс, если ты в зоне боевых действий постоянно используешь недоукомплектованные батальонно-тактические группы? Тебе не хватает боекомплекта для артиллерии", - акцентировал Коваленко.
Они используют военнослужащих, не прошедших даже базовую подготовку. "Чмобики" - фактически непрофессиональный и некачественный ресурс. Еще и собирают зеков по исправительным колониям,
– добавил спикер.
Коваленко о возможности повторного наступления россиян: смотреть видео
Россиянам нужна пауза
Коваленко предполагает, если бы была определенная пауза, россияне могли бы что-нибудь накопить. Но, учитывая их потери, они должны ежедневно, каждую неделю или месяц их компенсировать. Количество, которое должно идти на компенсацию, должно иметь дополнительно 20%, 30% или 50%, которые будут оставаться для формирования ударной группировки.
Но такой возможности сегодня у России нет,
– подчеркнул эксперт.
"Возможно, если частичная мобилизация будет объявлена с новым нарративом: "Не забудем, не простим, отомстим", например, за события в Макеевке, они соберут еще 500 тысяч личного состава", – предположил Коваленко.
Однако есть но: это будет только пехотный потенциал, не имеющий полного снаряжения и обеспечения. Да и собрать его за 2 месяца – это нереалистично, уверен эксперт.
Планирует ли Россия повторное наступление
- По словам политолога Валентина Гладких, если россияне и готовят приступ, то вряд ли он будет, потому что у оккупантов нет резервов и ресурсов для лечения раненых.
- Советник ОП Алексей Арестович считает, даже в случае новой волны мобилизации и осуществления Россией повторного наступления, армию оккупантов похоронят за 2 – 3 месяца.
- Генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что возможное наступление на Киев, ВСУ остановят еще на границе с Беларусью.