Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Річ у тім, що поки не сформовано належного угрупування – навіть того, яке було на початку війни.

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Жданов нагадав, що 24 лютого 2022 року в Україну входило до 45 тисяч російських військових. "10 тисяч нічого не зроблять. А ще 10 тисяч, розкиданих по всій Білорусі, також нічого не зроблять", – стверджує він.

Відомо, що 16 січня у Білорусі починаються навчання авіації. Військовий експерт переконаний, що до цього часу Росія не зможе зібрати 45 тисяч особового складу, а саме – 4 – 5 дивізій.

Це неможливо на сьогодні. Тому ймовірність сухопутного вторгнення невисока. Я не виключаю, звичайно, але ймовірність дуже низька,

– запевняє військовий експерт.

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Окрім того, навчання мають льотно-тактичний характер. Це означає, пояснює Жданов, що працюватиме в основному тактична авіація – винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, можливо, фронтові бомбардувальники. Втім, з кінця квітня – початку травня, в Білорусі навіть фронтових російських бомбардувальників не було. Як зазначає військовий експерт, були лише винищувачі, а також кілька разів прилітали Ту-22 M3, які без посадки заходили у повітряний простір Білорусі та завдавали ракетних ударів по території України.

"Я не думаю, що ми на межі грандіозного "шухера", як то кажуть в Одесі", – вважає Жданов.

Головний момент

Понад те, головний момент – для російської авіації наше небо закрите. Як тільки вони перетнуть повітряний простір – відразу будуть збиті.

"Що-що, але для російської авіації ми своє небо закрили. Залишилося лише настояти трохи в закритті неба для російських ракет", – підсумував Олег Жданов.

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