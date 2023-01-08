Насправді від Путіна можна чекати будь-яких провокацій. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.
До теми Відвертає увагу чи лякає: чому Росія перекидає в Білорусь техніку та планує льотні навчання
Можливі будь-які несподіванки
Як зауважує Федоров, сьогодні з Білорусі регулярно злітають МіГ-31 з підвішеними "Кинджалами", які викликають повітряну тривогу по всій Україні. Відомо, що ці ракети літають на достатньо великі відстані, тож з дружньої до агресора країни вони можуть вдарити по будь-якій точці нашої держави.
Російська авіація вже використовується. Інше питання – чи буде білоруська авіація брати участь у потенційних нальотах на цілі та об'єкти в Україні? Це, звичайно, цілком можливо,
– стверджує військовий експерт.
Важко сказати, додає він, чи буде це наслідком свідомого наказу Алєксандра Лукашенка. Йдеться і про те, що росіяни можуть підставити своїх білоруських колег, аби втягнути у цю справу.
"Коли маєш справу з Кремлем – можливі будь-які несподіванки. Власне, це очікувана провокація. Потрібно бути готовими, безумовно. Слів немає", – резюмував Юрій Федоров.
Загроза наступу Білорусі: останні новини
- Росія продовжує перекидати в Білорусь військових та зброю, зміцнюючи відносини для агресії проти України. 3 січня у Білорусі приземлився російський літак ДРЛО А-50У. Відомо, що це повітряне судно допомагає наводити цілі для атак.
- В ніч на 7 січня через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Він прибув на залізничну станцію Вітебськ. Зазначається, що на територію республіки перекинули 700 – 800 російських окупантів.
- 8 січня на територію країни Путін відправив 9 гвинтокрилів Військово-космічних сил Росії. Вони призначені для буцім-то "навчань".
- У ЗСУ наголошують, що повторне вторгнення окупантів зі сторони Білорусі є цілком можливим, тому потрібно не припиняти до нього готуватися.
- Водночас у Держприкордонслужбі повідомили, що ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою. Ударного угрупування російського війська, яке могло б здійснити повторне вторгнення на територію України – не сформовано.