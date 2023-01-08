Насправді від Путіна можна чекати будь-яких провокацій. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Можливі будь-які несподіванки

Як зауважує Федоров, сьогодні з Білорусі регулярно злітають МіГ-31 з підвішеними "Кинджалами", які викликають повітряну тривогу по всій Україні. Відомо, що ці ракети літають на достатньо великі відстані, тож з дружньої до агресора країни вони можуть вдарити по будь-якій точці нашої держави.

Російська авіація вже використовується. Інше питання – чи буде білоруська авіація брати участь у потенційних нальотах на цілі та об'єкти в Україні? Це, звичайно, цілком можливо,

– стверджує військовий експерт.

Важко сказати, додає він, чи буде це наслідком свідомого наказу Алєксандра Лукашенка. Йдеться і про те, що росіяни можуть підставити своїх білоруських колег, аби втягнути у цю справу.

"Коли маєш справу з Кремлем – можливі будь-які несподіванки. Власне, це очікувана провокація. Потрібно бути готовими, безумовно. Слів немає", – резюмував Юрій Федоров.

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