Якщо ж росіяни все ж таки спробують здійснити наступ на Київ, то Сили оборони України розраховують зупинити їх ще на кордоні Білорусі, для цього ведуться відповідні роботи. Про це розповів командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк у ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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"Повторний наступ – цілком можливий"

Він наголосив, що повторний наступ росіян з боку Білорусі – цілком можливий. Військові розглядають цей варіант.

Ми повинні бути готовими до цього, і вони повинні розуміти, що ми готові до розвитку цього сценарію і готові їх зустріти й зупинити на кордонах можливі нові атаки противника,

– заявив він.

Павлюк зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ озвучив це питання, аби суспільство було готовим до того, що можливий різний розвиток ситуації. Він наголосив, що ЗСУ роблять все для того, щоб не допустити цього.

Підковка ЗСУ

Генерал зазначив, що створено угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога.

"Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 кілометрів, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", – сказав Павлюк.

За словами командувача обороною столиці, весь кордон України з Білоруссю зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля", щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону,

– заявив Павлюк.

До слова. Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ. Він зазначив, що для цього загарбники знову можуть використати Білорусь.